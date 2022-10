Les forces de sécurité iraniennes ouvrent le feu sur des manifestants kurdes à Mahabad

Au moins deux personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées, ont déclaré des militants, bien que The Post n’ait pas pu vérifier de manière indépendante leurs affirmations.

Des violences ont éclaté jeudi dans la ville de Mahabad, dans la région kurde de l’ouest de l’Iran, où des manifestants ont attaqué des bâtiments gouvernementaux, notamment les bureaux du gouverneur et du maire. Les forces de sécurité ont réagi en ouvrant le feu sur des manifestants, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et vérifiées par le Washington Post.

Les troubles à Mahabad ont commencé après l’enterrement de Mowludi tôt jeudi et de grandes foules se sont jointes au cortège funèbre alors qu’il se dirigeait vers le centre de la ville, scandant “Kurdistan, le Kurdistan sera le cimetière des fascistes” et “Mort au dictateur”, une référence au chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei.

L’agence de presse semi-officielle Tasnim a nié que les forces de sécurité aient utilisé des balles réelles et imputé la violence aux manifestants : “Certains dans ce groupe en profitent et sur leur passage, ils attaquent et jettent des pierres sur tout bureau ou institution qu’ils voient et détruisent des biens publics”. dit le rapport.