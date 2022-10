Les forces de sécurité iraniennes “ouvrent le feu” alors que des milliers de personnes pleurent Mahsa Amini

Les forces iraniennes ont ouvert le feu sur des manifestants à Saqez mercredi.

Des manifestants se sont rassemblés dans la ville natale de Mahsa Amini pour marquer les 40 jours depuis sa mort.

Selon un groupe de défense des droits, la répression des manifestations a coûté la vie à au moins 141 manifestants.

Les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu sur des manifestants qui se sont massés par milliers mercredi dans la ville natale de Mahsa Amini pour marquer les 40 jours depuis sa mort, selon un groupe de défense des droits et des vidéos vérifiées.

Amini, une Iranienne d’origine kurde de 22 ans, est décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation à Téhéran par la célèbre police des mœurs pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire islamique des femmes.

La colère a éclaté lors de ses funérailles et a rapidement déclenché des manifestations généralisées qui ont vu des jeunes femmes mener la charge, brûler leur foulard et affronter les forces de sécurité, dans la plus grande vague de troubles en République islamique depuis des années.

Malgré des mesures de sécurité renforcées, des colonnes de personnes en deuil ont afflué à Saqez, dans la province occidentale du Kurdistan, pour rendre hommage à Amini sur sa tombe à la fin de la période de deuil traditionnelle.

Dans une image virale de la scène vérifiée par l’AFP, une jeune femme a été vue debout sur le toit d’une voiture sans voile, regardant au loin l’autoroute bondée de dizaines de véhicules et de personnes en deuil.

“Mort au dictateur”, ont scandé les personnes en deuil au cimetière d’Aichi à l’extérieur de Saqez, avant que beaucoup ne soient vus se diriger vers le bureau du gouverneur dans le centre-ville, où les médias iraniens ont déclaré que certains étaient sur le point d’attaquer une base militaire.

LIRE | « Est-ce que penser est un crime ? – alarme sur la torture des prisonniers iraniens protestataires

“Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et ouvert le feu sur des personnes sur la place Zindan, dans la ville de Saqez”, a déclaré Hengaw, un groupe basé en Norvège qui surveille les violations des droits dans les régions kurdes d’Iran, sans préciser s’il y a eu des morts ou des blessés.

L’agence de presse iranienne ISNA a déclaré qu’Internet avait été coupé à Saqez pour des “raisons de sécurité” et que près de 10 000 personnes s’étaient rassemblées dans la ville.

Mais plusieurs milliers d’autres ont été vus se frayer un chemin en voiture, à moto et à pied le long d’une autoroute, à travers des champs et même à travers une rivière, dans des vidéos largement partagées en ligne.

“L’année du sang”

Applaudissant bruyamment, criant et klaxonnant, les personnes en deuil ont envahi l’autoroute reliant Saqez au cimetière à huit kilomètres de là, sur des images que Hengaw a déclaré à l’AFP avoir vérifiées.

L’ISNA a déclaré qu’une partie de la foule revenant du cimetière avait “l’intention d’attaquer une base militaire”, jusqu’à ce qu’elle soit dispersée par d’autres participants.

Un poste de contrôle de la police a été incendié et des incendies ont brûlé le long d’un pont dans le quartier de Qavakh à Saqez, dans une vidéo vérifiée.

Un groupe d’entre eux a scandé dans une vidéo vérifiée par l’AFP :

Cette année est l’année du sang, Seyed Ali sera renversé.

Ils faisaient référence au chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei.

“Kurdistan, Kurdistan, le cimetière des fascistes”, ont entendu d’autres chanter dans une vidéo partagée par des militants sur Twitter. L’AFP n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement les images.

Hengaw a déclaré que les travailleurs étaient en grève à Saqez ainsi qu’à Divandarreh, Marivan, Kamyaran et Sanandaj, et à Javanrud et Ravansar dans la province occidentale de Kermanshah.

Le groupe de défense des droits basé en Norvège a déclaré que les stars du football iranien Ali Daei et Hamed Lak s’étaient rendus à Saqez “pour participer au service du 40e jour”.

Ils avaient séjourné à l’hôtel Kurd mais ont été “emmenés à la maison d’hôtes du gouvernement (…) sous la garde des forces de sécurité”, a-t-il ajouté.

Daei a déjà eu des problèmes avec les autorités pour son soutien en ligne aux manifestations d’Amini.

“Ennemis derrière les troubles”

Le gouverneur du Kurdistan Esmail Zarei-Kousha a accusé les ennemis de l’Iran d’être à l’origine des troubles.

Il a dit:

L’ennemi et ses médias… tentent d’utiliser le 40e anniversaire de la mort de Mahsa Amini comme prétexte pour provoquer de nouvelles tensions mais heureusement la situation dans la province est tout à fait stable.

La chaîne de médias sociaux 1500tasvir, qui relate les violations des droits par les forces de sécurité iraniennes, a déclaré que de nouvelles manifestations avaient éclaté dans les universités de Téhéran, de Mashhad dans le nord-est de l’Iran et d’Ahvaz dans le sud-ouest, entre autres.

Le groupe Iran Human Rights, basé à Oslo, a déclaré que la répression des forces de sécurité contre les manifestations d’Amini avait coûté la vie à au moins 141 manifestants, dans un bilan mis à jour mardi.

A LIRE AUSSI | Les prisons iraniennes « torturent des familles » : le mari d’une militante emprisonnée

Amnesty International affirme que la “répression brutale et implacable” a tué au moins 23 enfants, tandis que IHR a déclaré qu’au moins 29 enfants ont été tués.

Plus de cinq semaines après la mort d’Amini, les manifestations ne montrent aucun signe de fin. Ils ont été alimentés par l’indignation du public face à la répression qui a coûté la vie à d’autres jeunes femmes et filles.

L’organisation médico-légale iranienne a déclaré dans un rapport ce mois-ci que la mort d’Amini “n’a pas été causée par des coups à la tête et aux organes vitaux et aux membres du corps”.

Mais les avocats agissant pour sa famille ont rejeté les conclusions et ont appelé à un réexamen de sa mort par une autre commission.