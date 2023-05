Les forces de sécurité iraniennes démolissent des cafés de rue à Ekbatan, bastion du mouvement de contestation

Les structures et les terrasses d’une douzaine de cafés à Ekbatan, une banlieue bourgeoise de l’ouest de Téhéran, ont été détruites dans la matinée du 14 mai, sous les yeux de la police. Les autorités ont cité des problèmes de sécurité et des plaintes de voisinage pour les démolitions mais nos Observateurs en Iran disent que peu croient le récit officiel, y compris les habitants d’Ekbatan eux-mêmes.

Abritant des cafés de rue, des marchés et des espaces verts, Ekbatan est devenu connu pour sa solidarité de quartier et sa résistance continue contre le régime iranien. Depuis le début de la révolution « Femme, vie, liberté » en Iran en septembre 2022, la ville a été un foyer de troubles, notamment des manifestations, des rassemblements, des chants anti-régime nocturnes, des affrontements violents entre des manifestants et les gardiens de la révolution, et même « câlins gratuits » et en dansant.

Les jeunes, en particulier les jeunes femmes – comme presque partout en Iran – sont le moteur de ces protestations colorées. Ces mêmes jeunes filles voient les cafés d’Ekbatan comme un lieu de rencontre sûr, où elles peuvent s’asseoir et discuter sans porter le hijab islamique obligatoire.

Hammihan, un média iranien, signalé que la campagne de démolition a causé jusqu’à un milliard de tomans (environ 20 000 euros) de dégâts. La police a menacé d’arrêter quiconque résisterait à la destruction, ont-ils également signalé.

« E » vit à Ekbatan et participe activement aux manifestations anti-régime depuis septembre dernier.

Ils ont attaqué les cafés à 5h du matin et les ont achevés à 8h. Il y avait beaucoup de civils et de policiers à vélo, ils avaient des masques pour se couvrir le visage. Et ils ont détruit les auvents des cafés où les clients peuvent s’asseoir, car les intérieurs sont très petits. Ils avaient déjà fermé certains d’entre eux pendant quelques jours, mais cette fois, ils voulaient vraiment les détruire.

Ces cafés étaient notre place pendant 10 ans. Il y avait de la musique et du bonheur. Et depuis septembre dernier, ces cafés ont pris encore plus d’importance car ils sont devenus un front de résistance, un lieu d’organisation de protestations et d’échanges. De plus, les filles refusent complètement de porter le hijab islamique dans ces cafés, ces cafés sont donc devenus une cible pour la République islamique. Et ce fut la punition.

Quand nous avons appris ce qui s’était passé, nous avons été déçus. Je me sentais vide, mais une fois de plus nous avons trouvé la force de nous précipiter et d’aider les cafetiers à se relever. Nous les avons aidés à ramasser les décombres et à rouvrir ce qui restait de leur magasin. Et maintenant, beaucoup plus de gens, même ceux qui n’étaient pas des clients réguliers, viennent acheter quelque chose, comme des plats à emporter, pour aider les commerçants. Ces commerçants avaient dépensé beaucoup d’argent pour ces terrasses extérieures, qui ont disparu en trois heures.