Les forces de sécurité iraniennes arrêtent une femme pour avoir mangé au restaurant en public sans son hijab, selon sa famille

Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté une femme après qu’une photo d’elle et d’une autre femme en train de manger dans un restaurant de Téhéran sans leur foulard a été largement diffusée en ligne, a annoncé vendredi sa famille. La photo est apparue mercredi montrant les deux femmes prenant le petit déjeuner dans un café qui, comme la plupart des cafés en Iran, est traditionnellement fréquenté par des hommes.

L’une des femmes sur la photo, Donya Rad, a été arrêtée peu de temps après la publication de la photo en ligne. CNN s’est entretenue avec sa sœur qui a déclaré que les agences de sécurité avaient contacté Donya et l’avaient convoquée pour expliquer ses actions.

“Après avoir visité le lieu désigné où elle a été arrêtée, après quelques heures sans nouvelles, Donya m’a dit lors d’un bref appel qu’elle avait été transférée au quartier 209 de la prison d’Evin”, a déclaré sa sœur à CNN. La prison Evin de Téhéran est un établissement notoirement brutal où le régime incarcère les dissidents politiques et est exclusivement destiné aux prisonniers gérés par le ministère iranien des Renseignements.

CNN a contacté les autorités iraniennes au sujet des arrestations présumées.

Ces derniers jours, les forces de sécurité auraient arrêté plusieurs Iraniens influents, dont l’écrivain et poète Mona Borzouei, le footballeur iranien Hossein Mahini et la fille de l’ancien président iranien Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Faezeh Rafsanjani.

Le chanteur iranien Shervin Hajipour a également été arrêté cette semaine après avoir publié une chanson poignante basée sur des tweets partagés par des Iraniens exprimant des sentiments sur les raisons pour lesquelles les gens manifestent, selon l’ONG Iran Human Rights..

La chanson de Hajipour « For… » est devenue virale en ligne, recevant des millions de vues et est largement partagée parmi les Iraniens à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Jeudi, sur la couverture du quotidien Hamshahri, le journal officiel, le titre était “Célébrités de la perturbation” avec une photo de l’ancien footballeur Ali Karimi aux côtés d’acteurs et d’actrices iraniens notables qui ont soutenu les manifestations. L’article dit qu’ils “sont l’une des principales raisons des récentes manifestations populaires”.

« Ce n’est pas nous qui causons les troubles. Nous sommes une goutte d’eau du peuple », a déclaré l’acteur iranien Ehsan Karamy dans un post Instagram traitant des affirmations des autorités. « Ne trompez pas les gens. Allez après les purs et durs qui ont fourni le bois de chauffage pour ce feu pièce par pièce.

Les femmes iraniennes parlent de la loi sur le hijab et de la police des mœurs

La répression gouvernementale s’est poursuivie après près de deux semaines de manifestations, avec des dizaines de morts dans des affrontements entre les forces de sécurité. Iran Human Rights estime qu’au moins 83 personnes, dont des enfants, ont été tuées lors des manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini.

Plus d’un millier de personnes liées aux manifestations ont été arrêtées le week-end dernier, selon l’agence de presse officielle IRNA. Au moins 28 journalistes interpellés l’ont été en date de jeudi, selon le Comité pour la protection des journalistes.

Amnesty International a déclaré jeudi qu’elle “enquêtait sur les autorités qui procédaient à des arrestations massives de manifestants et de passants, ainsi que de journalistes, de militants politiques, d’avocats et de défenseurs des droits humains, y compris des militants des droits des femmes et des personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires opprimés”.

Malgré le nombre croissant de morts et une répression féroce des autorités, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des manifestants appelant à la chute de l’establishment clérical dans les villes de Qom, Rasht et Mashhad.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante les allégations d’arrestation ou de détention. Un nombre précis de manifestants arrêtés ou détenus est impossible à confirmer pour ceux qui ne font pas partie du gouvernement iranien. Les chiffres varient selon les groupes d’opposition, les organisations internationales de défense des droits et les journalistes locaux.