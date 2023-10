Les forces de sécurité iraniennes arrêtent et menacent la mère d’une adolescente dans le coma suite à un conflit sur le code vestimentaire : rapport

Le cas d’Amrita Gervand, 16 ans, a pris une autre tournure tragique puisque les forces de sécurité auraient arrêté la mère de la jeune fille et l’auraient relâchée à condition qu’elle ne parle pas de l’état de sa fille.

« Armita Geravand reste dans le coma, étroitement surveillée par les autorités gouvernementales qui ont mis en œuvre des mesures de sécurité rigoureuses », a déclaré Awyar Shekhi de l’organisation Hengaw pour les droits de l’homme à Fox News Digital.

« Shahin Ahmadi, sa mère, qui a été victime d’une disparition forcée par les forces gouvernementales près de l’hôpital Fajr dans la soirée du 4 octobre, a été libérée à la condition de ne divulguer aucune information aux médias ou à quiconque concernant l’état de sa fille », a affirmé Shekhi, notant que « la violence a été employée » lors de l’arrestation de la mère.

Geravand reste dans un état critique après une prétendue confrontation avec des agents de la police des mœurs dans le métro de Téhéran. L’agence de presse officielle iranienne Fars a affirmé qu’elle s’était évanouie après une chute de tension artérielle et s’était cognée la tête contre le côté du wagon.

Ses parents ont souscrit au reportage lors d’un entretien avec Fars, affirmant qu’ils avaient « vérifié toutes les vidéos et qu’il nous a été prouvé que cet incident était un accident », selon son père. Hengaw insiste sur le fait que les parents ont fait cette déclaration sous la contrainte des forces de sécurité.

Tout comme l’incident très médiatisé qui a conduit à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, Geravand aurait violé la loi du pays sur le hijab (foulard).

La mort d’Amini a provoqué une réaction et une dénonciation des plus sévères contre le gouvernement iranien, avec des mois de manifestations et de violents affrontements avec la police.

Le cas de Geravand fait déjà écho à un certain nombre d’éléments identiques à celui d’Amini, notamment une forte présence d’agents en civil dans son hôpital pour surveiller son état, selon ses proches.

Le gouvernement iranien a semblé prendre une main plus dure dans le cas de Geravand, notamment en arrêtant sa mère pour la mettre en garde contre le fait de parler au public et aux médias de la santé de sa fille.

« La famille Garavand toute entière subit toujours une immense pression de la part des autorités gouvernementales », a déclaré Shekhi. « De manière alarmante, des responsables se sont même rendus à l’école d’art d’Armita pour intimider ses camarades de classe et ses amis, les exhortant à ne partager aucune information ni photographie d’Armita. »

Une vidéo non vérifiée publiée vendredi montrait ce qui semblait être Geravand marchant dans le métro avec des amis, pour ensuite s’effondrer. Ses amis ont aidé à transporter son corps inconscient hors du train et sur le quai, selon Reuters.

La date et l’horodatage correspondent à l’heure rapportée de l’incident, et Reuters a rapporté que la scène de l’incident correspond aux « images du métro de Téhéran », bien qu’il n’ait pas pu vérifier la plate-forme exacte. La résolution de faible qualité rend également difficile la vérification complète de l’identité des personnes présentes dans la vidéo.

La vidéo a suffi à susciter des appels pour des images supplémentaires, beaucoup exigeant que les autorités diffusent la vidéo depuis l’intérieur du train.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déploré sur la plateforme de réseau social X qu’« une fois de plus, une jeune femme en Iran se bat pour sa vie… Simplement parce qu’elle a montré ses cheveux dans le métro ».

« C’est insupportable », a écrit Baerbock. « Les parents d’Armita Geravand n’ont pas leur place devant les caméras, mais ont le droit d’être au chevet de leur fille. »