Les forces de sécurité iraniennes affrontent des manifestants à propos de la mort de Mahsa Amini alors que les rassemblements mondiaux se poursuivent

La police anti-émeute iranienne et les forces de sécurité se sont affrontées mardi avec des manifestants dans des dizaines de villes, ont annoncé les médias d’État et les médias sociaux, au milieu des protestations continues contre la mort d’une jeune Iranienne en garde à vue.

Mahsa Amini, 22 ans, de la ville kurde iranienne de Saqez, a été arrêtée au début du mois à Téhéran pour “tenue inappropriée” par la police des mœurs qui applique le code vestimentaire strict de la République islamique.

Elle est décédée trois jours plus tard à l’hôpital après être tombée dans le coma, déclenchant le premier grand spectacle d’opposition dans les rues iraniennes depuis que les autorités ont écrasé les manifestations contre la hausse des prix de l’essence en 2019.

Malgré un nombre croissant de morts et une répression féroce par les autorités utilisant des gaz lacrymogènes, des matraques et, dans certains cas, des balles réelles, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des manifestants appelant à la chute de l’establishment religieux tout en affrontant les forces de sécurité à Téhéran, Tabriz, Karaj, Qom, Yazd et de nombreuses autres villes iraniennes.

Les médias d’État ont qualifié les manifestants d'”hypocrites, d’émeutiers, de voyous et de séditionnistes”, tandis que la télévision d’État a déclaré que la police avait affronté des “émeutiers” dans certaines villes et tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux depuis l’intérieur de l’Iran montraient des manifestants scandant “Femmes, vie, liberté”, tandis que des femmes agitaient et brûlaient leurs voiles et se coupaient les cheveux.

Les gens participent à une manifestation à New York mardi. La mort d’Amini en garde à vue a déclenché des manifestations en Iran et dans le monde. (Stephanie Keith/Reuters)

Des vidéos sur Twitter montraient des manifestants scandant “Mort au dictateur”, une référence au chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. Dans les villes kurdes de Sanandaj et Sardasht, la police anti-émeute a tiré sur des manifestants, ont montré des vidéos sur Twitter.

“Je tuerai ceux qui ont tué ma sœur”, chantaient des manifestants dans l’une des vidéos de Téhéran, tandis que le compte Twitter de l’activiste 1500tasvir disait : “Les rues sont devenues des champs de bataille”.

Les vidéos et les déclarations sur les réseaux sociaux n’ont pas pu être vérifiées par Reuters.

Le législateur fustige les manifestants

D’autres vidéos sur les réseaux sociaux ont montré que les manifestations se poursuivaient dans des dizaines de villes après la tombée de la nuit mardi. “Des tirs continus peuvent être entendus dans le Chabahar, le Sistan et le Baluchestan”, a déclaré 1500tasvir sur Twitter.

Les médias d’État ont également signalé l’arrestation de la militante des droits des femmes Faezeh Hashemi Rafsandjani, fille d’un ancien président iranien et fondateur de la République islamique, pour « incitation aux émeutes » à Téhéran.

Pour empêcher les manifestants de publier des vidéos sur les réseaux sociaux, les autorités ont restreint l’accès à Internet dans plusieurs provinces, selon l’observatoire du blocage d’Internet NetBlocks et des sources en Iran.

Des femmes brûlent des foulards lors d’une manifestation contre la mort d’Amini dans la ville de Qamishli, en Syrie, lundi. (Orhan Qereman/Reuters)

Mardi, un législateur iranien pur et dur a qualifié de prostituées les manifestantes qui ont enlevé le foulard obligatoire, doublant la position du gouvernement au milieu des manifestations dramatiques.

Le langage dur de Mahmoud Nabavian, un législateur de Téhéran, contraste fortement avec l’appel d’un haut dignitaire religieux, le grand ayatollah Hossein Nouri Hamadani, qui a exhorté dimanche le gouvernement à écouter les demandes du peuple.

“Ces émeutiers sont là pour se prostituer”, a déclaré Nabavian, cité par le site d’information Fararu. Il a suggéré qu’enlever le hijab, ou foulard, revenait à être nu en public pour attirer l’attention des hommes.

Nabavian a blâmé les femmes et les hommes qui ont participé aux manifestations, affirmant qu’ils étaient coupables d'”impuretés” qui doivent être éliminées.

Des manifestants pro-gouvernementaux iraniens agitent leur drapeau national lors d’un rassemblement à Téhéran dimanche contre les récentes manifestations anti-gouvernementales dans le pays. (AFP/Getty Images)

Le ton de Hamadani était radicalement différent.

“Il est nécessaire que les responsables écoutent les demandes des gens, résolvent leurs problèmes et soient sensibles à leurs droits”, a déclaré le haut responsable religieux, selon l’agence de presse publique IRNA.

Des centaines de personnes auraient été arrêtées

Mardi, un porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a appelé les autorités iraniennes à “respecter pleinement les droits à la liberté d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association”.

Dans un communiqué, Ravina Shamdasani a déclaré que des informations indiquaient que “des centaines de personnes ont également été arrêtées, dont des défenseurs des droits humains, des avocats, des militants de la société civile et au moins 18 journalistes”.

“Des milliers de personnes ont rejoint les manifestations anti-gouvernementales dans tout le pays au cours des 11 derniers jours. Les forces de sécurité ont parfois riposté avec des balles réelles”, indique le communiqué.

Des responsables ont déclaré que 41 personnes, dont des membres de la police et une milice pro-gouvernementale, étaient mortes lors des manifestations.

Pendant ce temps, le groupe iranien de défense des droits de l’homme Hengaw a déclaré que 18 personnes avaient été tuées, 898 blessées et plus de 1 000 manifestants kurdes arrêtés au cours des 10 derniers jours, mais a estimé que les chiffres réels étaient plus élevés.

« Entre lundi et vendredi, plus de 70 femmes ont été arrêtées au Kurdistan d’Iran… Au moins quatre d’entre elles ont moins de 18 ans », a déclaré Hengaw mardi.

Le système judiciaire iranien a mis en place des tribunaux spéciaux pour juger les “émeutiers”, selon les médias officiels.

Un manifestant s’est coupé les cheveux lors d’une manifestation à Nicosie, à Chypre, dimanche. (Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Condamnation internationale

Les publications sur les réseaux sociaux, ainsi que certains militants, ont appelé à une grève nationale. Plusieurs professeurs d’université, des célébrités et des joueurs de football de premier plan ont soutenu les manifestations contre la mort d’Amini, selon des déclarations publiées par eux sur les réseaux sociaux.

Les étudiants de plusieurs universités ont refusé de participer aux cours. Ils ont organisé des manifestations contre les arrestations généralisées d’étudiants et les affrontements violents avec les forces de sécurité dans les universités.

La mort d’Amini a suscité une large condamnation internationale et des manifestations de solidarité ont éclaté en Europe, aux États-Unis et dans certaines parties du Moyen-Orient. Dans une ville à prédominance kurde de Syrie, des milliers de femmes sont descendues dans la rue lundi, brandissant des affiches avec la photo d’Amini.

Pendant ce temps, l’Iran a accusé des “voyous” liés à des “ennemis étrangers” d’attiser les troubles. Téhéran a accusé les États-Unis et certains pays européens d’utiliser les troubles pour tenter de déstabiliser la République islamique.