Les forces de sécurité indonésiennes recherchent un pilote néo-zélandais pris en otage

JAYAPURA, Indonésie (AP) – Les forces de sécurité indonésiennes ont recherché mercredi un pilote néo-zélandais pris en otage par des rebelles séparatistes dans la province agitée de Papouasie.

L’équipe conjointe de soldats et de policiers à la recherche du pilote, Philip Mark Mehrtens, a également réussi mercredi à secourir 15 ouvriers du bâtiment qui avaient construit un centre de santé dans le village de Paro, dans le district éloigné de Nduga, après que des rebelles séparatistes ont menacé de les tuer, le commandant militaire régional Brig . dit le général JO Sembiring.

Mehrtens, de Christchurch, a été capturé tôt mardi par des combattants indépendantistes de l’Armée de libération de la Papouasie occidentale, la branche armée de l’Organisation de Papouasie libre, qui ont pris d’assaut son avion monomoteur peu après son atterrissage au petit aéroport de Paro.

L’avion, exploité par la compagnie aérienne indonésienne Susi Air, transportait cinq passagers et environ 450 kilogrammes (990 livres) de fournitures en provenance de Timika, une ville minière du district voisin de Mimika.

Les rebelles ont libéré les passagers indigènes papous et ont mis le feu à l’avion, a déclaré le porte-parole des rebelles Sebby Sambom.

“Nous ne libérerons jamais le pilote que nous retenons en otage à moins que l’Indonésie ne reconnaisse notre souveraineté et ne libère la Papouasie du colonialisme indonésien”, a déclaré Sambom dans un communiqué mardi.

Les conflits entre les Papous indigènes et les forces de sécurité indonésiennes sont courants dans la région pauvre de Papouasie, une ancienne colonie néerlandaise dans la partie occidentale de la Nouvelle-Guinée qui est ethniquement et culturellement distincte d’une grande partie de l’Indonésie. La Papouasie a été incorporée à l’Indonésie en 1969 après un scrutin parrainé par l’ONU qui a été largement considéré comme une imposture. Depuis lors, une insurrection de bas niveau a mijoté dans la région riche en minéraux, qui est divisée en deux provinces, la Papouasie et la Papouasie occidentale.

Le chef de la police nationale, Listyo Sigit Prabowo, a déclaré que des soldats et des policiers avaient été déployés pour localiser et sauver le pilote.

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a déclaré mercredi que l’ambassade de son pays à Jakarta dirigeait sa réponse à la prise d’otages.

“Un soutien consulaire est fourni à la famille”, a déclaré Hipkins. “Vous n’êtes pas sans savoir que dans ce genre de cas, nous réduisons nos commentaires publics au strict minimum.”

Hipkins faisait référence à une politique consistant à éviter toute discussion qui pourrait mettre davantage en danger les otages ou les détenus lors des efforts diplomatiques pour obtenir leur libération.

Les 15 ouvriers du bâtiment secourus mercredi par les forces de sécurité sont venus d’autres îles indonésiennes pour construire le centre de santé de Paro. Ils s’étaient réfugiés dans la maison d’un prêtre du village depuis samedi après qu’un groupe de rebelles armés ait menacé de les tuer, a indiqué le commandant militaire régional Brig. a déclaré le général Juinta Omboh Sembiring.

Sembiring a déclaré que les travailleurs avaient été emmenés par hélicoptère à l’hôpital pour un examen médical.

Les séparatistes considèrent les travailleurs civils comme des étrangers et parfois des espions pour le gouvernement indonésien.

Le conflit dans la région a augmenté au cours de l’année écoulée, faisant des dizaines de rebelles, de membres des forces de sécurité et de civils tués.

En juillet dernier, des hommes armés soupçonnés d’être des rebelles séparatistes ont tué 10 commerçants venus d’autres îles indonésiennes et un Papou indigène. Sambom a ensuite revendiqué la responsabilité des rebelles dans le meurtre, accusant les victimes d’être des espions pour le gouvernement.

En mars dernier, des rebelles armés ont tué huit techniciens qui réparaient une tour de télécommunications isolée. En décembre 2018, au moins 31 ouvriers du bâtiment et un soldat ont été tués dans l’une des pires attaques de la province.

L’avion est le seul moyen pratique d’accéder à de nombreuses régions des provinces montagneuses les plus à l’est de la Papouasie et de la Papouasie occidentale.

___

Karmini a rapporté de Jakarta, en Indonésie. L’écrivain de l’Associated Press Nick Perry à Wellington, en Nouvelle-Zélande, a contribué à ce rapport.

Alfian Kartono et Niniek Karmini, The Associated Press