Les forces de sécurité en Chine attaquent des manifestants à la recherche de fonds gelés

La police de la ville de Xuchang, dans le Henan, a déclaré lundi qu’elle enquêtait sur un gang criminel dirigé par un homme du nom de Lu Yi qui, selon eux, aurait utilisé le Henan New Fortune Group pour prendre le contrôle des banques rurales et utilisé des prêts fictifs pour transférer illégalement fonds. Le stratagème, qui, selon la police, a commencé en 2011, comprenait la mise en place de plateformes en ligne pour promouvoir les produits financiers et solliciter de nouveaux clients, selon la police, qui a ajouté que certaines personnes ont été arrêtées.

Mais plusieurs manifestants ont déclaré qu’ils estimaient que la police et les régulateurs avaient fait trop peu pour protéger leurs intérêts et craignaient de ne jamais voir leur argent. Certains, notant que les méfaits financiers allégués remontent à plus d’une décennie, ont soulevé la question de savoir si les autorités avaient ignoré les signes antérieurs de fraude. La pression publique est désormais leur seul recours, ont déclaré les manifestants lors d’entretiens.

« Une personne seule est vraiment trop impuissante ; nous n’attirons l’attention du gouvernement que lorsque nous nous réunissons tous », a déclaré Zhang Xia, 38 ans, assistant administratif de la ville orientale de Hangzhou.

Mme Zhang a dit qu’elle a été attrapée par les bras et les jambes et a reçu des coups de pied dans l’estomac alors qu’elle était emportée hors du site de la manifestation. Après une brève visite à l’hôpital, elle a quitté la ville rapidement parce qu’elle craignait d’être détenue à Zhengzhou, montant dans un train avec des béquilles.

“Nous ne sommes venus que pour faire une déclaration sur l’équité, rien d’autre”, a-t-elle déclaré. “Ces passages à tabac brutaux et cette répression nous ont pris par surprise.”