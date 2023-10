Les forces de sécurité de Rio de Janeiro lancent des raids dans 3 favelas pour cibler les criminels

RIO DE JANEIRO (AP) — Le gouvernement de l’État de Rio de Janeiro a déployé lundi matin des centaines de policiers dans trois des quartiers tentaculaires et à faible revenu de la ville, affirmant qu’il visait à réprimer les groupes du crime organisé.

Les forces de sécurité ont ciblé non seulement le complexe de favelas de Mare, près de l’aéroport international de Rio, mais également le quartier adjacent de Vila Cruzeiro et le quartier de la Cité de Dieu, de l’autre côté de la ville. Tous trois sont contrôlés par le groupe de trafic de drogue Red Command.

Des renseignements récents ont indiqué que les chefs du crime avaient migré de Mare vers les deux autres communautés, a déclaré le gouvernement de Rio sur X, anciennement Twitter. Il a également indiqué que 1 000 policiers avaient participé à ce raid en trois volets.

Les habitants des communautés ont commencé à entendre des fusillades peu après l’aube, selon Fogo Cruzado, une organisation à but non lucratif qui fournit des reportages en temps réel sur la violence armée. Le média local G1 a rapporté que deux hélicoptères de la police avaient pris feu et avaient été contraints au sol.

Le gouvernement de l’État a partagé une vidéo du matériel qu’il a appréhendé, dont près de 100 kilogrammes (220 livres) de pâte de cocaïne, et a déclaré avoir saisi plus d’une demi-tonne de marijuana et de drogues synthétiques. À midi, les agents avaient découvert deux laboratoires de drogue et arrêté neuf personnes.

Vendredi, le gouverneur de Rio, Claudio Castro, a parlé des plans en cours pour riposter aux groupes du crime organisé qui contrôlent de vastes étendues de territoire.

« Ce ne sont pas de bons gens de la communauté, ce ne sont pas des résidents. Ce sont des criminels sanguinaires, violents et lourdement armés, qui doivent être combattus avec fermeté et par la main ferme de l’État », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, trois médecins ont été exécutés dans un restaurant en bord de mer, apparemment dans une affaire d’erreur d’identité, l’une des cibles ayant été confondue par les assaillants avec le fils d’une milice locale.

The Associated Press