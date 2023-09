Les forces de Poutine repoussées dans le sud de l’Ukraine – alors que Zelensky revendique une nouvelle arme à longue portée

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes dans certaines zones du sud et de l’est du pays alors que Kiev poursuit sa contre-offensive – le président Volodymyr Zelensky affirmant également que son pays avait développé une nouvelle arme à longue portée.

La déclaration de M. Zelensky selon laquelle l’arme anonyme a atteint une cible à plus de 700 km (400 miles) intervient un jour après une vague de frappes aériennes dans six régions de Russie. Ces frappes comprenaient un assaut qui a provoqué un énorme incendie sur une base aérienne militaire à Pskov, dans le nord de la Russie, endommageant plusieurs avions de transport militaires géants. Cette base aérienne se trouve à environ 700 km de la frontière ukrainienne.

Les remarques de M. Zelensky font presque certainement partie de la guerre de l’information avec la Russie suite à l’invasion de Moscou qui dure depuis 18 mois, bien qu’il n’ait pas donné de détails sur la nouvelle arme, hormis le fait qu’elle a été produite par le ministère ukrainien des Industries stratégiques. Mais c’est certainement la suggestion la plus claire selon laquelle Kiev était derrière l’attaque.

L’Ukraine a multiplié ces dernières semaines les attaques de drones sur le territoire russe, mais les revendique rarement officiellement. Les alliés occidentaux de Kiev se méfient de telles attaques, même si M. Zelensky a répété à plusieurs reprises que son pays avait le droit de frapper des cibles militaires. La Russie a signalé jeudi des attaques nocturnes de drones dans sa région de Briansk et a déclaré avoir abattu un missile tiré sur la Crimée occupée.

Sur le terrain en Ukraine, les troupes de Kiev ont remporté de nouveaux « succès » dans le sud et l’est.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré cette semaine que les récents progrès sur le front sud pourraient lui permettre de reconquérir la péninsule de Crimée annexée.

Il a suggéré à ceux qui critiquaient le rythme de sa contre-offensive vieille de trois mois de « se taire » – le signal le plus clair de la frustration de Kiev à l’égard de certains responsables occidentaux, cités dans les médias américains, selon lesquels les troupes de Kiev avancent trop lentement.

« Critiquant la lenteur du [the] contre-offensive équivaut à… cracher au visage de [the] Soldat ukrainien qui sacrifie sa vie chaque jour, avançant et libérant kilomètre après kilomètre de sol ukrainien », a déclaré M. Kuleba. « Je recommanderais à tous les critiques de se taire, de venir en Ukraine et d’essayer de libérer un centimètre carré par eux-mêmes », a-t-il déclaré lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE en Espagne.

Après des mois de combat à travers d’épais champs de mines, les forces ukrainiennes ont finalement atteint ces derniers jours les principales lignes défensives russes dans la région de Zaporizhzhia. Si les troupes parviennent à contourner les défenses antichar et autres pièges russes, une nouvelle avancée dans cette zone constituerait le premier test des défenses russes les plus profondes, dont l’Ukraine espère qu’elles seront plus vulnérables et moins lourdement minées que les zones que ses troupes ont traversées jusqu’à présent. .

Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères a confirmé la mort d’un Britannique dont la famille a déclaré qu’il combattait en Ukraine. Samuel Newey, 22 ans, originaire de Solihull dans les West Midlands, a été « tué au combat » mercredi dans l’est de l’Ukraine, a déclaré son frère Daniel dans un message sur les réseaux sociaux.

Dans le même temps, BAE Systems a déclaré avoir créé une entité locale en Ukraine et signé des accords avec le gouvernement ukrainien pour aider à accélérer la fourniture d’armes, d’équipements et de formation au pays. La Grande-Bretagne est un fournisseur clé de défense pour l’Ukraine et BAE, en tant que plus grand entrepreneur de défense du Royaume-Uni, a fabriqué une quantité importante du matériel fourni à Kiev.

Les nouveaux accords faciliteront le soutien futur de BAE en l’aidant à mieux comprendre les besoins en capacités de l’Ukraine, et ils permettront également à l’entreprise de travailler directement avec des partenaires ukrainiens dans le cadre d’un projet de production de canons légers de 105 mm dans ce pays.

