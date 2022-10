Les forces de Poutine ont pillé des musées en Ukraine, pillant des milliers de trésors, selon le ministre de la Culture

Soldats russes à Saint-Pétersbourg. Olga Maltseva via Getty Images



Un diadème vieux de 1500 ans, volé par les Russes, faisait partie des 1700 artefacts récupérés dans un musée de Melitopol.

Un autre trésor précieux a été volé au musée de Marioupol, où 2 000 objets ont été pillés.

“L’attitude des Russes envers le patrimoine culturel ukrainien est un crime de guerre”, a déclaré le ministre de la Culture à AP.

La précieuse histoire culturelle de l’Ukraine a été victime de l’invasion de l’Ukraine par Poutine pendant 227 jours, a déclaré le ministre de la Culture. dit AP.

Oleksandr Tkachenko a affirmé que des soldats russes avaient pillé des milliers d’artefacts dans près de 40 musées ukrainiens dans une interview avec AP.

L’un des rares trésors à disparaître était un diadème en or vieux de 1 500 ans orné de pierres précieuses. C’était l’un des artefacts les plus rares et les plus précieux au monde du règne d’Attila le Hun au cinquième siècle.

Les bijoux étaient autrefois conservés au Musée d’histoire locale de Melitopol.

S’adressant à AP, un employé anonyme du musée a déclaré avoir travaillé dur pour cacher la tiare et des centaines d’autres artefacts de valeur. Cependant, les troupes russes ont pris d’assaut le bâtiment et ont trouvé les trésors après une recherche rigoureuse et les ont volés.

Le membre du personnel a déclaré qu’ils n’avaient aucune idée d’où ils avaient pris le pillage de plus de 1 700 artefacts. Parmi les autres trésors pillés par les soldats russes figuraient 198 pièces d’or vieilles de 2 400 ans datant de l’ère des Scythes, des nomades qui ont émigré d’Asie centrale.

Le ministre de la Culture Tkachenko a déclaré à AP que les soldats russes avaient emporté des artefacts de près de 40 musées à travers le pays.

À Marioupol, un autre trésor a été volé dans le musée où les Russes ont pillé 2 000 objets.

Les soldats russes, qui ont finalement capturé la ville après un siège féroce qui s’est terminé en mai, ont emporté d’anciennes icônes religieuses, un rouleau unique de la Torah juive, une bible vieille de 200 ans, des peintures précieuses d’artistes locaux et plus de 200 médailles, Le conseil municipal en exil de Marioupol a déclaré à AP.

“L’attitude des Russes envers le patrimoine culturel ukrainien est un crime de guerre”, a déclaré Tkachenko à AP.

Il a déclaré que le pillage et la destruction de sites culturels s’élevaient à des centaines de millions de dollars. Il a noté que de nombreuses églises, musées et sites culturels ont été endommagés et spoliés lors de l’invasion russe.

La première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, a qualifié ces attaques contre la culture et l’histoire de “guerre contre notre identité” lorsqu’elle a visité un musée ukrainien à New York lors de sa visite aux États-Unis en septembre.

Parlant des artefacts perdus, Oleksandr Symonenko, chercheur en chef à l’Institut ukrainien d’archéologie, a déclaré à l’AP : « Ce sont des découvertes anciennes. Ce sont des œuvres d’art. Elles n’ont pas de prix », et a ajouté : « Si la culture disparaît, c’est un désastre irréparable. .”