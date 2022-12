Les forces de police patrouillent dans plus de 1 500 voitures d’au moins dix ans – dont une datant de 1986

La POLICE patrouille dans plus de 1 500 voitures qui ont au moins dix ans, selon les chiffres.

Cinq forces ont des véhicules qui ont plus de 20 ans, dont un de 1986.

Avon et Somerset, Suffolk, Police Scotland et Hertfordshire avaient les voitures de 20 ans Crédit : Getty

La nouvelle évoque des images de Cortina des années 70 conduite par le policier de la télévision Gene Hunt dans le drame de la BBC Life on Mars Crédit : PA : Association de la presse

Les révélations ont suscité des affirmations selon lesquelles les forces sont privées de ressources pour l’équipement de base.

Alistair Carmichael, porte-parole des affaires intérieures des Lib Dems, qui a dévoilé les chiffres, a déclaré : « Lorsque le véhicule de 1986 a été immatriculé, Google était dans une décennie. Comment une voiture après son apogée peut-elle être fiable en cas d’urgence ? »

Les chiffres proviennent de 28 forces de police en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse qui ont répondu aux demandes d’accès à l’information.

Alors que 14 % des voitures Avon et Somserset avaient dix ans, ce chiffre était de 1 % à Surrey.

M. Carmichael a déclaré: “La police doit maximiser les ressources, mais les flottes ne peuvent pas rogner.”