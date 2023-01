Les forces de police britanniques ont reçu l’ordre de chasser les officiers voyous qui “ont échappé au filet”

Les forces de police britanniques ont été invitées à vérifier tous les officiers et le personnel par rapport aux bases de données de la police nationale afin d’identifier les prédateurs misogynes présumés qui ont “passé à travers le filet” à la suite de l’affaire de viol de David Carrick, a déclaré le ministère de l’Intérieur.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a également demandé au College of Policing de renforcer le code de pratique statutaire pour le contrôle de la police, rendant les obligations que toutes les forces doivent légalement suivre plus strictes et plus claires.

Cette décision fait suite aux critiques de la réponse du gouvernement après que Carrick a été officiellement limogé mardi après avoir plaidé coupable à 49 chefs d’accusation, dont des dizaines de viols.

Les travaillistes et certains députés conservateurs ont appelé le gouvernement à aller plus loin dans la poursuite des policiers qui n’avaient pas signalé Carrick et à introduire des politiques qui réprimaient la misogynie au sein de la force.

Mercredi, la présidente du comité restreint des affaires intérieures, Diana Johnson, a lancé des appels pour que la police soit qualifiée de “sexiste institutionnellement” après une série d’échecs politiques concernant le viol, les abus sexuels et la violence domestique.

Dans un communiqué, Braverman a déclaré: «Les crimes écœurants de David Carrick sont une tache sur la police et il n’aurait jamais dû être autorisé à rester officier aussi longtemps.

“Nous prenons des mesures immédiates pour nous assurer que les individus prédateurs ne sont pas seulement expulsés de la force, mais que le contrôle et les normes sont renforcés pour s’assurer qu’ils ne peuvent pas rejoindre la police en premier lieu.”

“Chaque jour, des milliers de policiers décents et travailleurs s’acquittent de leurs fonctions avec le plus grand professionnalisme et je suis sûr qu’ils partagent tous mon dégoût face à sa méprisable trahison de tout ce qu’ils représentent.”

Carrick, connu de ses collègues sous le nom de “Bastard Dave”, a humilié ses victimes, les a qualifiées d'”esclaves” et en a enfermé certaines dans un placard sous les escaliers pendant des heures sans nourriture. Le Met s’est excusé lundi après qu’il est apparu que Carrick avait été porté à l’attention de la police sur neuf incidents, y compris des allégations de viol, de violence domestique et de harcèlement entre 2000 et 2021.

Un chien de garde de la police a été critiqué par des députés après avoir refusé de reconnaître que les forces britanniques étaient institutionnellement sexistes à la suite des révélations de Carrick.

Andy Cooke, l’inspecteur en chef des services de police et d’incendie et de sauvetage, a décliné plusieurs invitations à approuver la phrase de Johnson. « Sans aucun doute, il y a des problèmes importants avec la culture policière. Mais la misogynie est un problème de société et pas seulement un problème de police », a déclaré Cooke.

Johnson l’interrompit : “Mais ce n’est pas une excuse, Mr Cooke…”

Il lui a dit qu’il ne faisait que souligner que les services de police devaient être tenus à des normes plus élevées en raison des pouvoirs dont ils disposaient.

Johnson lui a demandé: “Pensez-vous que le service de police est institutionnellement sexiste?”

Cooke a répondu : « Non, je ne sais pas. Si nous regardons le fait que nous avons maintenant plus de policières qu’avant.

James Daly, membre du comité conservateur, a déclaré qu’il était d’accord avec l’évaluation de Johnson et s’est demandé pourquoi le taux d’accusation de viol était si bas.

“Certaines de vos réponses ici aujourd’hui ne semblent pas être une évaluation impartiale de la police, mais en fait une défense de la police”, a-t-il déclaré. « Le principal problème concernant les affaires portées devant les tribunaux est que les policiers ne renvoient pas les allégations de viol au CPS. Nous avons un taux d’imputation de 1,5 %. À mon avis, j’ai cherché toutes sortes de raisons à cela. Il doit y avoir une attitude de misogynie dans la police qui permet que tous ces cas ne soient pas poursuivis.

“Soyons francs, tous ces cas ne sont pas des gens qui mentent ou ne disent pas la vérité, c’est parce que la police adopte une attitude délibérée envers les femmes victimes de crimes”, a déclaré Daly.

Cooke lui a dit qu’il n’était pas sur la défensive et qu’il n’y avait pas assez d’officiers poursuivis. « Il ne s’agit pas de mon indépendance ou non. Il s’agit d’un problème très complexe que les services de police font de leur mieux – à mon avis – pour améliorer. Cela ne va pas assez vite. »

Le ministre de l’Intérieur, Robert Jenrick, a déclaré que le gouvernement soutenait les efforts du maire de Londres, Sadiq Khan, pour priver Carrick de sa pension. Il a déclaré à Sky News: “La confiscation de la pension incombe au maire de Londres, mais nous soutenons ses efforts pour supprimer cette pension, si c’est effectivement ce qu’il choisit de faire.”

S’exprimant lors des questions du Premier ministre mercredi, Rishi Sunak a déclaré aux députés que les crimes de Carrick étaient un abus de pouvoir “vraiment écoeurant” et a promis des réformes de la police afin que les délinquants n’aient “aucun endroit où se cacher”.

Sunak rencontrera le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, plus tard mercredi, a annoncé le ministère de l’Intérieur.