Les forces de police britanniques dépensent des milliers de dollars pour des voitures arc-en-ciel et des drapeaux soutenant la communauté LGBT: “un non-sens réveillé”

Les forces de police du Royaume-Uni ont dépensé 66 000 £, soit près de 80 000 $, en marchandises telles que des voitures et des drapeaux sur le thème de l’arc-en-ciel pour soutenir la communauté LGBTQ, selon un rapport.

“Des chefs de police ont été pris en flagrant délit de gaspillage d’argent pour des bêtises éveillées”, a déclaré Tom Ryan, chercheur à l’Alliance des contribuables, au Telegraph.

Le Telegraph a rapporté que 27 services de police en Angleterre et au Pays de Galles ont dépensé 66 689 £ en marchandises sur le thème de l’arc-en-ciel entre 2019 et 2022, selon les données publiées en vertu des lois sur la liberté d’information.

Les données, selon le Telegraph, ont révélé que la police du sud du Pays de Galles était le plus gros dépensier, déboursant plus de 24 000 £, soit environ 29 000 $, pour des t-shirts, des badges, des stylos, des sifflets, des drapeaux, des bouteilles d’eau et même des sporks sur le thème de l’arc-en-ciel.

La police de Kent a dépensé le deuxième plus à 8 000 £, soit environ 9 600 $, pour des sifflets arc-en-ciel, des stylos, des crayons, des cordons et d’autres articles.

D’autres départements ont dépensé des fonds pour décorer les voitures d’autocollants sur le thème de l’arc-en-ciel, sur des articles appelés “insectes flous arc-en-ciel”, ainsi que pour les fans et les autocollants.

Le Conseil national des chefs de police a précédemment déclaré que les véhicules de patrouille sur le thème de l’arc-en-ciel agissent comme des “voitures de crimes haineux” et encouragent les membres du public à signaler les crimes haineux, y compris les publications sur les réseaux sociaux, selon le Telegraph.

L’Alliance des contribuables, un groupe non partisan qui plaide pour une réduction des impôts au Royaume-Uni, a critiqué les dépenses, notant que la criminalité est en augmentation et que les fonds devraient plutôt être utilisés pour renforcer la sécurité publique.

“Avec la criminalité en hausse, cela apportera peu de réconfort aux Britanniques sachant que les bobbies sont équipés de marchandises arc-en-ciel”, a déclaré Ryan au Telegraph. “Les forces de police devraient mettre un terme à ces dépenses inutiles et concentrer les fonds sur la ligne de front.”

Diverses institutions au Royaume-Uni ont été critiquées ces derniers mois pour avoir adopté la «culture éveillée», y compris l’agence de transport de Londres après avoir publié de nouvelles directives l’année dernière pour le personnel interdisant des mots tels que «vélos» et «accident» pour plus accueillant et inclusif Langue.

Le directeur du Margaret Thatcher Center for Freedom de la Heritage Foundation, Nile Gardiner, a déclaré à Fox News Digital à l’époque que le “wokisme” omniprésent dans le pays était une “idéologie destructrice néfaste”.

“C’est tout simplement ridicule la montée du wokisme au Royaume-Uni. C’est une idéologie destructrice infâme avancée par l’extrême gauche mais adoptée par un grand nombre d’institutions britanniques. Et elle n’a pas sa place dans la société britannique. Elle divise énormément et fondamentalement anti-britannique », a-t-il dit.