FAIRMONT– Il est désormais bien connu que l’été dernier, le gouverneur Tim Walz a promulgué une loi légalisant la consommation de cannabis par les adultes dans l’État du Minnesota, ce qui en fait le 23e État du pays à légaliser la consommation récréative de cannabis pour les adultes. Le chef de la police de Fairmont, Mike Hunter, a expliqué comment le département tente d’éduquer ses agents – et le public – sur ce qui est légal et ce qui ne l’est pas avant le début des ventes sous licence légale en 2025.

En examinant l’histoire pertinente de l’État, Hunter a déclaré qu’en 2014, la législature de l’État a examiné la consommation de marijuana à des fins médicales au Minnesota, qui a été adoptée et est devenue légale en 2015. Cela a permis aux personnes ayant une ordonnance d’utiliser des produits liés au cannabis.

En juillet 2022, l’État a légalisé les produits comestibles à base de THC. Ces produits doivent avoir une teneur en THC inférieure à 0,3 pour cent.

“C’est l’État qui a ouvert les portes à d’autres produits que nous avons commencé à voir dans tout l’État et ici même dans notre communauté”, dit Hunter.

Lorsque les produits comestibles au THC sont devenus légaux pour les personnes de plus de 21 ans, la ville de Fairmont a adopté une ordonnance qui réglementait la vente et l’enregistrement des entreprises qui les vendraient. Plusieurs entreprises sont établies à Fairmont et vendent ces produits.

Hunter a déclaré que de nombreuses lois du projet de loi sur le cannabis entré en vigueur le 1er août sont conformes à de nombreuses lois relatives à l’alcool déjà établies dans l’État.

“Cela a à voir avec la possession, où vous pouvez et ne pouvez pas l’utiliser, quel âge vous devez avoir pour l’acheter”, dit Hunter.

En ce qui concerne les forces de l’ordre, il a déclaré qu’il existe certains parallèles entre le contrôle de la conduite sous l’influence d’une substance contrôlée et la conduite sous l’influence de l’alcool. Le même test de sobriété standard qu’ils utilisent pour déterminer si une personne a les facultés affaiblies sera également utilisé pour déterminer si une personne a conduit sous l’influence d’une substance contrôlée, comme le cannabis.

« Nos tests de sobriété actuels sur le terrain ont été validés par le ministère des Transports du Minnesota pour montrer que cette déficience sera valable devant les tribunaux. Nous utilisons également des preuves vidéo et l’observation des agents pour montrer que la personne a les facultés affaiblies. » dit Hunter.

Il a noté que la différence entre les deux substances est que le THC restera dans l’organisme d’une personne beaucoup plus longtemps que l’alcool. Alors que les traces d’alcool disparaissent généralement le lendemain, les traces de THC peuvent rester dans l’organisme d’une personne pendant environ 30 jours.

“C’est une chose que nos agents doivent exprimer lors de leurs contacts avec les gens, c’est que la personne est affaiblie par ce qui se trouve dans son système, et pas seulement par ce qui se trouve dans son système, car cela reviendra lors d’un test sanguin”, » expliqua Hunter.

Bien que les alcootests ne fonctionnent pas pour détecter les produits à base de THC, Hunter a déclaré que l’État du Minnesota s’est associé à la patrouille d’État du Minnesota sur un projet visant à utiliser un test basé sur la salive pour détecter la présence de THC dans l’organisme d’une personne.

À l’heure actuelle, au Minnesota, il ne peut y avoir de vente légale de cannabis. Cependant, il existe deux sites dans l’État, tous deux situés dans des réserves, qui vendent du cannabis récréatif car ils sont en mesure de créer et de réglementer leurs propres entreprises.

« Au cours de la prochaine année et demie, le Minnesota mettra en place ce qu’on appelle l’Office of Cannabis Management. Ce seront eux qui autoriseront et réglementeront la vente de cannabis au Minnesota. Ils prévoient que 100 à 125 personnes organiseront et mettront en œuvre les ventes de cannabis dans l’État. dit Hunter.

Ainsi, les villes locales ne peuvent pas interdire la vente de cannabis sur leur territoire, mais elles peuvent interdire l’endroit où certains produits sont utilisés, à l’instar de ce qui a été décidé pour la consommation d’alcool.

« À Fairmont, vous ne pouvez pas vous promener dans les rues ou sur les trottoirs en buvant une bière. Notre ville entamera prochainement le processus de révision d’une ordonnance locale qui traitera des espaces ouverts et des endroits où les produits liés au cannabis peuvent être utilisés », dit Hunter.

Il a déclaré que de nombreuses villes envisageaient de restreindre l’utilisation de produits liés au cannabis dans les parcs municipaux ou sur les propriétés municipales. Cependant, il existe déjà des endroits où il ne peut pas être utilisé, comme sur les propriétés fédérales, car cela est considéré comme une violation de la loi fédérale. Les produits ne peuvent pas non plus être utilisés dans les écoles publiques, les écoles à charte, les autobus scolaires, les établissements pénitentiaires publics ou dans un endroit où de la fumée contenant du cannabis peut être inhalée par un mineur.

“Nous nous attendons à ce que les ventes au début du Minnesota commencent au début de 2025. Vous commencerez à voir ouvrir des dispensaires, qui sont autorisés par l’État à vendre des produits liés au cannabis”, dit Hunter.

Entre-temps, il a déclaré qu’en vertu de la loi de l’État, une personne est autorisée à acheter des semences et à cultiver les siennes sous la direction du Département de l’Agriculture de l’État du Minnesota. Cependant, chaque personne peut cultiver jusqu’à huit plantes et avoir jusqu’à deux onces de cannabis sur elle à l’extérieur de sa résidence et jusqu’à deux livres de cannabis à sa résidence.

Dans l’ensemble, Hunter a déclaré que la nouvelle loi entrée en vigueur le 1er août constitue le changement législatif le plus important qu’il ait vu au cours de ses près de 30 ans de carrière dans l’application de la loi. Cependant, il a reconnu qu’une fois que des changements auraient été observés dans d’autres États et que des portes auraient commencé à s’ouvrir au Minnesota, il s’attendait à voir, avant de prendre sa retraite, que l’utilisation récréative pour les adultes serait légalisée.

« Nous essayons d’aider les gens à comprendre ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. » dit Hunter.







