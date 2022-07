Les forces de l’ordre et l’opération de visibilité mettent l’accent sur les dangers de la vitesse – Shaw Local

Il y a de nombreuses années, dans une chronique de journal sur “la limite de vitesse réelle”, l’humoriste Dave Barry a déploré qu’un policier de l’État qu’il connaissait ne lui dise la vitesse réelle à laquelle la police émettait une contravention que s’il promettait “je ne révélerais pas son nom, ou son état ou, surtout, la limite de vitesse elle-même.

Parce que l’application de la vitesse est si variée d’un jour à l’autre et d’une région à l’autre, Barry a suggéré que les États génèrent des revenus en éliminant complètement les limites de vitesse et installent à la place «de petits stands au bord de la route où vous pourriez arrêter votre voiture et payer 5 $, et un employé de l’État chuchoterait le limite de vitesse pour ce jour-là dans votre oreille.

Hahaha. Quel rire, non? N’importe quel conducteur sur les autoroutes de Chicago peut comprendre. Si vous conduisez la limite légale de 55 mph sur le Tri-State, Kennedy, Eisenhower, Reagan ou toute autre autoroute autour de Chicago, vous vous retrouverez dans une petite minorité. Et cela ne s’applique pas seulement aux autoroutes ; les conducteurs sur les autoroutes nationales et les routes locales semblent également supposer généralement que les limites affichées ne sont guère plus que d’adorables suggestions.

Si telle est votre philosophie, la police locale et d’État dans une région de six États, y compris et autour de l’Illinois, aura probablement quelque chose qui ressemble à l’idée de Barry qui vous attend aujourd’hui, mais vous ne trouverez peut-être pas cela aussi drôle.

Les agents des forces de l’ordre de la région 5 de la National Highway Traffic Safety Administration – comprenant l’Illinois, l’Indiana, le Michigan, le Minnesota, l’Ohio et le Wisconsin – mènent une campagne spéciale de sensibilisation à la vitesse pour souligner les risques et les coûts humains que la vitesse impose.

Parmi eux, selon la NTHSA:

• La vitesse excessive est impliquée dans environ un tiers de tous les accidents mortels de la circulation.

• Depuis le début de la crise du COVID, les décès sur les routes n’ont cessé d’augmenter, les projets statistiques pour 2021 montrant une augmentation de 10,5 %, soit 42 915 décès, par rapport à 2020 (l’augmentation annuelle en pourcentage la plus élevée jamais enregistrée par le système).

• Les décès surviennent le plus souvent entre juin et septembre.

• Les excès de vitesse augmentent le risque que les conducteurs perdent le contrôle de leur véhicule.

• Les collisions impliquant des excès de vitesse causent des dommages matériels plus importants et des blessures plus graves aux passagers.

Gardez ces choses à l’esprit lorsque vous conduisez. L’excès de vitesse n’est pas un crime sans victime; cela vous met en danger, ainsi que tous les autres conducteurs sur la route autour de vous.

Et si vous avez des questions sur la “vraie” limite de vitesse, ce n’est en fait pas si difficile. Il est imprimé en grosses lettres sur des panneaux à ne pas manquer tout au long de votre parcours.

Bien sûr, si vous préférez, vous pouvez toujours attendre qu’un employé de l’État ou local vous invite à un petit arrêt au bord de la route où il se fera un plaisir de vous le chuchoter à l’oreille – accompagné d’une facture de bien plus de cinq dollars.

