Les forces de l’ordre enquêtent sur les propos tenus par Roger Stone semblant discuter de l’assassinat de deux démocrates de la Chambre, selon des sources

La police du Capitole des États-Unis enquête sur les propos qui auraient été tenus par l’agent politique pro-Trump Roger Stone dans les semaines précédant les élections de 2020, au cours desquels il semblerait discuter de l’assassinat de deux démocrates bien connus de la Chambre, ont confirmé à CNN deux sources proches de l’enquête.

Le FBI est également impliqué dans l’enquête, ont indiqué des sources.

La semaine dernière, Mediaite publié un enregistrement audio d’une conversation qui aurait eu lieu entre Stone et son associé, l’ancien officier du NYPD Sal Greco. Dans l’enregistrement, on peut entendre Stone dire à Greco que soit le représentant Eric Swalwell de Californie, soit le représentant Jerry Nadler de New York – tous deux éminents démocrates de la Chambre – « doivent mourir avant les élections ».

“Il est temps de le faire”, a déclaré Stone à Greco, selon l’enregistrement publié par Mediaite. « Allons trouver Swalwell. Il est temps de le faire. Ensuite, nous verrons à quel point les autres sont courageux. Il est temps de le faire. C’est soit Swalwell, soit Nadler doit mourir avant les élections. Ils doivent comprendre le message. Allons trouver Swalwell et finissons-en. Je ne supporte plus cette merde.

CNN n’a pas obtenu l’enregistrement de manière indépendante. Dans une déclaration à Mediaite, Stone a nié avoir fait ces commentaires.

« Une absurdité totale. Je n’ai jamais rien dit de plus sur la manipulation de l’IA. Vous m’avez demandé de répondre à des audios que vous ne me laissez pas entendre et pour lesquels vous n’identifiez pas de source. Absurde », a déclaré Stone à Mediaite.

Greco a déclaré à Mediaite dans un texte : « Je ne pense pas que votre lecteur s’intéresse au fourrage politique ancien. »

Nadler et Swalwell n’étaient pas au courant de l’enregistrement avant qu’il ne soit porté à leur attention par Mediaite, selon des sources proches du dossier.

L’USCP a refusé de commenter lorsqu’on l’a interrogé sur l’enquête sur les commentaires de Stone, déclarant à CNN que « pour des raisons de sécurité, l’USCP ne discute pas d’enquêtes potentielles ».

Dans une déclaration fournie à CNN, Swalwell a exhorté les forces de l’ordre et ses collègues du Congrès à prendre au sérieux les commentaires de Stone.

« L’enregistrement du complot d’assassinat de Roger Stone peut ressembler aux délires d’un gangster en herbe. Ce n’est pas le cas », a déclaré Swalwell.

« C’est ce que font Trump et ses voyous dans la vraie vie : ils tentent d’intimider leurs opposants et choisissent toujours la violence plutôt que le vote. Parce que je suis l’un des critiques les plus virulents de Trump, Stone m’a critiqué. Cette menace, ainsi que d’autres menaces de violence de la part de Trump et de ses partisans, doivent être prises au sérieux non seulement par les forces de l’ordre mais aussi par mes collègues », a-t-il ajouté dans le communiqué.

Le bureau de Nadler a refusé de commenter. Le FBI a également refusé de commenter. CNN a contacté Roger Stone.

Pierreun agent républicain de longue date et allié de l’ancien président Donald Trumpa déjà fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir tenu des propos violents avant l’émeute du Capitole américain le 6 janvier 2021.

CNN avait précédemment rapporté que Stone avait déclaré devant une équipe de tournage du documentaire qu’il n’avait aucun intérêt à attendre le décompte des votes réels avant de contester les résultats des élections de 2020.

« Au diable le vote, passons directement à la violence », peut-on entendre Stone dire, selon des images précédemment fournies par une équipe de tournage d’un documentaire danois et obtenues par CNN.

Le 5 janvier 2021, la veille de l’attaque du Capitole, des membres de la milice d’extrême droite les Oath Keepers assuré la sécurité pour Stone lors d’un rassemblement ce jour-là, notamment en le conduisant sur une voiturette de golf.

Stone a également eu des contacts avec les Proud Boys, un groupe de droite connu pour ses violences de rue, et a été enregistré en train de réciter le credo du groupe dans une vidéo publiée par le comité de la Chambre le 6 janvier.

Selon un ancien collaborateur de la Maison Blanche Le témoignage de Cassidy Hutchinson Au comité cet été, la veille du 6 janvier, Trump a demandé à Mark Meadows, alors chef de cabinet, de demander à Stone et à l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn ce qui allait se passer le 6 janvier.

Hutchinson a témoigné que Meadows a appelé Stone et Flynn ce soir-là et a tenté de se rendre à l’hôtel Willard de Washington, où les partisans de Trump – dont Stone – avaient installé une « salle de guerre ».

Stone, qui a assisté à un rassemblement « Stop the Steal » le 5 janvier 2021, n’a pas été inculpé d’un crime lié à l’attaque du Capitole.

CORRECTION : Cette histoire a été corrigée pour refléter le fait que Roger Stone a assisté à un rassemblement « Stop the Steal » le 5 janvier 2021.