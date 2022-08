Les forces de l’ordre du comté de DeKalb renforceront l’application de la loi sur la circulation avant le week-end de la fête du Travail – Shaw Local

DeKALB – Les organismes d’application de la loi du comté de DeKalb intensifient les patrouilles de la circulation et l’application de la loi avant le week-end de la fête du Travail dans le but de lutter contre la conduite avec facultés affaiblies.

Les agences – y compris la police de DeKalb et Sycamore et le bureau du shérif du comté de DeKalb – s’associeront à la police de l’État de l’Illinois pour appliquer sa campagne de sécurité routière «Drive Sober or Get Pulled Over» pour le week-end de la fête du Travail, selon un communiqué de presse.

La campagne se déroulera du vendredi 19 août jusqu’aux premières heures du mardi 6 septembre.

Pendant la période de campagne, les forces de l’ordre redoubleront d’efforts pour se concentrer sur l’arrêt des conducteurs aux facultés affaiblies, débouclés et distraits.

La police de la région a offert ces conseils aux conducteurs et aux organisateurs de fêtes à retenir :