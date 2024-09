Les forces de l’ordre de Floride enquêtent sur l’initiative de vote sur l’avortement de l’État. Voici ce qu’il faut savoir

TALLAHASSEE, Floride — TALLAHASSEE, Floride (AP) — Police d’État en Floride se présentent aux domiciles des électeurs qui ont signé une pétition pour obtenir un avortement Un amendement sur les droits de l’homme sera soumis au vote en novembre dans le cadre d’une enquête de l’État sur une fraude présumée à une pétition.

Le gouverneur républicain Ron DeSantis a défendu la police qui se rendait au domicile des Floridiens signataires de la pétition. Les critiques affirment que l’enquête est une tentative éhontée d’intimider les électeurs du troisième plus grand État du pays pour les empêcher de protéger l’accès à l’avortement – et que l’enquête intervient bien après une enquête de la police. date limite La contestation des signatures des pétitions a été adoptée.

Ciara Torres-Spelliscy, professeur de droit constitutionnel et électoral à la faculté de droit de l’université Stetson, a déclaré qu’elle ne connaissait pas de précédent juridique que l’État pourrait utiliser pour contester les signatures après la date limite.

« Le Cour suprême de Floride « Nous avons déjà autorisé la question de l’avortement à être soumise au vote en avril 2024 », a déclaré Torres-Spelliscy à l’Associated Press. « Par conséquent, cette tentative de remettre en question les signatures à ce stade semble bien trop tardive. »

Voici ce qu’il faut savoir sur l’initiative de vote sur l’avortement en Floride et sur l’enquête de l’État sur les pétitions qui la sous-tendent.

La loi de Floride interdit actuellement la plupart des avortements après six semaines grossesse, avant même que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. Si elle est approuvée par 60 % des électeurs, la initiative référendaire L’amendement 4 garantirait que les avortements soient légaux jusqu’à ce que le fœtus soit viable, comme déterminé par le prestataire de soins de santé du patient.

L’amendement proposé stipule qu’« aucune loi ne doit interdire, pénaliser, retarder ou restreindre l’avortement avant la viabilité ou lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé de la patiente, comme déterminé par le prestataire de soins de santé de la patiente ». Il prévoit une exception, qui figure déjà dans la constitution de l’État : les parents doivent être informés avant que leurs enfants mineurs puissent se faire avorter.

Pour se qualifier pour le scrutin de novembre, les partisans ont dû recueillir plus de 891 000 signatures de pétition auprès des électeurs de Floride. En janvier, les responsables des élections de l’État confirmé la campagne a franchi cette étape, en soumettant finalement plus de 997 000 signatures vérifiées — 100 000 de plus que ce dont ils avaient besoin. Cette marge est bien supérieure à celle 36 000 signatures Les responsables de l’État affirment qu’ils enquêtent dans le cadre d’une vaste enquête menée par le Département d’État de Floride pour enquêter sur une fraude présumée à la pétition.

En avril, la Cour suprême de Floride gouverné que la mesure référendaire serait autorisée à être soumise aux électeurs en novembre, rejetant ainsi la procureur général de l’État l’argument selon lequel l’amendement proposé est trompeur et que les électeurs ne se rendront pas compte à quel point il élargira l’accès à l’avortement.

Selon une lettre du secrétaire d’État adjoint Brad McVay partagée avec l’AP, le Bureau des crimes électoraux et de la sécurité de l’État est « préoccupé » par les allégations selon lesquelles des signatures falsifiées ont été soumises puis vérifiées comme valides par les superviseurs des élections.

Des policiers se rendent au domicile de certains électeurs pour les interroger sur la signature d’une pétition visant à inscrire l’initiative sur l’avortement au scrutin. Et des responsables de l’État ont envoyé des demandes aux superviseurs des élections au niveau des comtés pour recueillir des milliers de signatures de pétitions afin de les examiner dans le cadre d’une enquête sur une fraude présumée à la pétition, selon des informations du journal The New York Times. Le journal Tampa Bay Times.

DeSantis a défendu l’enquête, affirmant que la police avait trouvé des preuves que certaines des prétendues signatures d’électeurs provenaient de personnes décédées.

« Ils enquêtent sur cette affaire, comme ils le devraient », a déclaré DeSantis mardi. « Notre tolérance à l’égard de la fraude électorale dans l’État de Floride est de zéro. La seule chose que l’on puisse faire, c’est d’avoir une tolérance zéro. »

La fraude électorale est extrêmement rarese produit généralement dans des cas isolés et est généralement détecté. Enquête de l’AP Une enquête sur l’élection présidentielle de 2020 a révélé moins de 475 cas potentiels de fraude électorale sur 25,5 millions de bulletins de vote déposés dans les six États où l’ancien président Donald Trump et ses alliés ont contesté sa défaite face au président démocrate Joe Biden.

DeSantis a signé un projet de loi en 2022 pour créer une force de police dédié à la poursuite des fraudes électorales et autres crimes électoraux, adoptant une priorité républicaine absolue suite aux fausses déclarations de Trump selon lesquelles sa réélection avait été volée.

Le Bureau des crimes électoraux et de la sécurité examine les allégations de fraude, mène des enquêtes préliminaires et peut adresser des signalements au Département de l’application des lois de Floride.

En 2022, l’État a annoncé accusations criminelles contre 20 personnes pour avoir voté illégalement en 2020, dans une salve d’ouverture pour la nouvelle unité des crimes électoraux. Tous les individus avaient des condamnations antérieures pour crime qui les rendaient inéligibles pour voter, mais tous avaient reçu des cartes d’identité d’électeur de l’État, selon les rapports du Le journal Tampa Bay Times.

Il y a plus de 13,6 millions d’électeurs inscrits actifs en Floride.

Les partisans de l’amendement ont qualifié l’enquête d’« ingérence politique ». Ils craignent qu’il s’agisse d’une tentative tardive de retirer l’amendement du scrutin.

Torres-Spelliscy, professeur de droit à Stetson, a déclaré à l’AP qu’il n’y avait aucun précédent juridique permettant à l’État de faire rayer l’amendement du bulletin de vote à un stade aussi avancé du processus. Les superviseurs des élections locales ont déclaré qu’ils avaient déjà commencé à envoyer le texte de leur bulletin de vote aux imprimeurs.

Torres-Spelliscy a souligné une décision antérieure de la Cour suprême de l’État de maintenir un amendement constitutionnel sur le bulletin de vote dans une décision rendue quelques jours avant l’élection de 2016. Le tribunal a rejeté une demande d’invalidation de l’initiative de vote sur l’énergie solaire connue sous le nom de Amendement 1malgré les informations diffusées par les médias un mois avant les élections selon lesquelles des initiés du secteur avaient élaboré cette mesure pour tromper les électeurs.

« Comme la Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême de Floride n’a pas suivi ses propres précédents récemment », a déclaré Torres-Spelliscy. « Mais si elle était cohérente avec les précédents antérieurs, notamment en gardant l’amendement 1 sur le bulletin de vote en 2016, alors la Cour suprême de Floride devrait également maintenir l’amendement 4 sur le bulletin de vote en 2024. »

___

Brendan Farrington, journaliste à l’Associated Press à Tallahassee, a contribué à ce reportage.

___ Kate Payne est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.