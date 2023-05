Les stratégies de marketing telles que les récompenses et les droits et intérêts dynamiques, de l’avis du ministère public, sont facilement transformables en systèmes pyramidaux illégaux.

Le Parquet populaire suprême de la République populaire de Chine, l’organisme national chargé des poursuites pénales, a exprimé ses opinions sur le marché des jetons non fongibles (NFT) le 15 mai. Trois auteurs d’une étude publiée ont décrit la perception des procureurs des dangers du marché et les justifications suivantes pour l’appliquer plus vigoureusement.

L’essai se concentre sur la tendance à la « sécurisation » des NFT, ou la propriété partagée d’un exemplaire par de nombreux utilisateurs, qui, selon les auteurs, ne respecte plus les critères de non-reproductibilité, d’indivisibilité et d’unicité.

L' »inflation des prix » des NFT, provoquée par des stratégies de marketing telles que les parachutages, les boîtes aveugles et les ventes limitées, est une menace que les procureurs voient, entre autres. Les auteurs identifient un manque de « beauté artistique » et un « mécanisme de tarification raisonnable » comme les raisons des prix exorbitants de certains produits non fongibles, adoptant le mélange ambitieux d’étude esthétique et économique. Le parquet affirme que les stratégies de marketing telles que les récompenses et les droits et intérêts dynamiques peuvent rapidement se transformer en systèmes pyramidaux infâmes.

Une «répression des activités criminelles», un accent égal sur la gouvernance et la punition, l’investissement dans la recherche sur les risques et la vulgarisation de la loi font tous partie de la réponse suggérée à ces dangers. Selon l’article, il reviendrait aux procureurs nationaux de faire la distinction entre une « vraie innovation » et une « pseudo » et de protéger la première.

Malgré les progrès continus de Hong Kong dans l’adoption des crypto-monnaies, la Chine n’a pas modifié son attitude anti-crypto. De plus, la nation semble considérer l’intelligence artificielle (IA) avec la même hostilité. Début mai, un suspect a été arrêté par les forces de l’ordre locales et placé en garde à vue dans la région chinoise du Gansu après avoir apparemment utilisé ChatGPT pour créer de faux reportages.

Bien que le marché du NFT « ait un certain potentiel », des risques y sont associés en termes d’argent, de sécurité et de droit, selon les procureurs chinois. En conséquence, le marché exige à la fois un contrôle approfondi et une répression de la « pseudo-innovation ».

