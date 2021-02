LE CAIRE (AP) – Les forces de l’est de la Libye ont salué samedi la nomination d’un gouvernement intérimaire pour diriger ce pays d’Afrique du Nord déchiré par la guerre jusqu’aux élections nationales prévues plus tard cette année, ce qui pourrait être une étape clé vers la réunification du pays.

Dans une déclaration, les soi-disant Forces armées arabes libyennes, dirigées par Khalifa Hifter, ont félicité «les personnalités nationales» qui ont été choisies dans le cadre d’un processus négocié par l’ONU.

«Le peuple libyen espère qu’il travaillera sans relâche pour fournir des services et préparer le pays aux élections générales du 24 décembre 2021», indique le communiqué, faisant référence au gouvernement intérimaire, qui comprend un Premier ministre et un Conseil présidentiel de trois sièges.

Cette déclaration a été la première faite par les partisans de Hifter depuis la défaite de son allié, Aguila Saleh, le président du parlement de l’Est de la Libye qui s’est présenté à la tête du Conseil présidentiel.

Les forces de Hifter contrôlent une grande partie de l’est et du sud de la Libye.

Après des mois de pourparlers, le processus de l’ONU – connu sous le nom de Forum de dialogue politique libyen qui comprend 75 délégués de tout le pays – a nommé Mohammad Younes Menfi, un diplomate libyen de l’est du pays, à la présidence du Conseil présidentiel, et Abdul Hamid Mohammed Dbeibah. , un homme d’affaires puissant de la ville occidentale de Misrata, en tant que Premier ministre.

La Libye a sombré dans le chaos après le soulèvement de 2011 qui a évincé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi. Le pays est divisé depuis 2015 entre deux gouvernements, l’un à l’est et l’autre à l’ouest, chacun étant soutenu par un éventail de milices et de gouvernements étrangers.

Dbeibah, le Premier ministre nommé, devrait former un Cabinet et présenter son programme dans un délai de trois semaines.

Dans son premier discours depuis la percée négociée par l’ONU dans les négociations, Dbeibah a déclaré que l’échec du gouvernement de transition «n’est pas une option».

Il a déclaré que la nomination du gouvernement intérimaire représentait «la victoire de l’unité nationale, de la réunification, de la consolidation de la paix et de la réalisation de la démocratie souhaitée».

Dbeibah a également appelé les pays régionaux et internationaux à coopérer avec l’administration intérimaire de la Libye.

«Nous appelons tous les pays, sans exception, à être nos partenaires pour parvenir à la stabilité dans la région», a-t-il déclaré.

Cependant, les analystes ont mis en garde contre les défis majeurs sur la route pour mettre fin au chaos de plusieurs années dans ce comté riche en pétrole.

Wolfram Lacher, un expert de la Libye à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, a fait valoir que le gouvernement intérimaire choisi ne rapprocherait pas la Libye de la réunification »de ses institutions.

«Aucun projet politique ne les unit, seulement l’opportunisme», a-t-il déclaré. «Ils ont gagné non pas parce que les gens ont voté pour eux, mais parce qu’ils ont voté contre» des politiciens de poids tels que Saleh, l’orateur, et le ministre de l’Intérieur basé à Tripoli, Fathi Bashaga, qui s’est présenté sur une seule liste.