Les « forces de frappe » du trafic d’armes arrivent à Chicago, New York, dans la région de la Baie

CHICAGO – Dans le cadre de l’approche de l’administration Biden pour lutter contre la montée de la violence armée aux États-Unis, le ministère de la Justice a lancé jeudi cinq nouvelles « forces de frappe » contre le trafic d’armes à feu pour cibler le flux illégal d’armes à feu à travers les frontières de l’État.

Le procureur général Merrick Garland s’est entretenu jeudi matin avec des avocats et des agents américains du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives au siège de l’ATF à Washington avant de se rendre à Chicago pour discuter de la nouvelle initiative avec les dirigeants locaux.

S’exprimant depuis une église du quartier de North Lawndale à Chicago – qui a été témoin de deux fusillades de masse la veille – le natif de Windy City a qualifié le crime armé de tragédie en cours.

« Je le ressens particulièrement dans ma ville natale », a déclaré Garland aux journalistes.

Dans le cadre des nouvelles forces de frappe annoncées le mois dernier, les autorités se coordonneront avec l’ATF et les villes et États pour réprimer les couloirs de trafic d’armes qui ont détourné des armes vers New York, Chicago, Los Angeles, la région de la baie de San Francisco et Washington, DC, selon au ministère de la Justice.

Garland a déclaré que les forces de frappe différaient des efforts passés pour réprimer la criminalité liée aux armes à feu, car le ministère de la Justice et ses partenaires se concentreront sur les couloirs de trafic de drogue à travers les juridictions, des villes et des régions qui se procurent illégalement des armes aux criminels dans les plus grandes villes du pays.

Le bureau du procureur américain à Chicago, par exemple, recherchera des armes illégales dans la ville et au fur et à mesure qu’elles passeront le long des routes vers Chicago depuis le sud de l’Illinois, l’est de l’Indiana et le Wisconsin, a déclaré Garland.

« Nous envoyons un message aux trafiquants d’armes à feu : nous allons vous trouver où que vous soyez », a déclaré jeudi la maire de Chicago Lori Lightfoot aux journalistes après avoir rencontré Garland.

Le surintendant de la police de Chicago, David Brown, avait précédemment annoncé que le département avait affecté 50 agents à la lutte contre le trafic d’armes. Interrogé par des journalistes pour savoir si la force de frappe apporte des ressources supplémentaires à la ville, Lightfoot a déclaré: « Ce n’est pas la question. »

« Il s’agit d’une coordination et d’une collaboration ciblées entre les États. Cela va changer la donne. D’autres ressources, j’en suis convaincu, viendront », a-t-elle déclaré.

Garland a déclaré que les forces de frappe s’appuient sur les efforts précédents de réduction de la violence armée, y compris le projet Safe Neighbourhoods, qui a été créé sous l’administration Trump. « Nous apprenons du passé », a-t-il déclaré.

Garland a également rencontré des représentants de READI Chicago, un programme de réduction de la violence. Il a déclaré que les forces de l’ordre ont besoin des organisations communautaires pour aider à mettre fin à la violence armée si l’initiative de la force de frappe doit fonctionner, et que ces organisations doivent faire confiance aux forces de l’ordre.

« Nous sommes ici aujourd’hui parce que l’autre moitié de ce projet concerne les relations avec la communauté. Nous ne pouvons pas espérer résoudre ce problème sans certains des deux », a-t-il déclaré, faisant référence à la fois à l’intervention communautaire et à l’application de la loi.

Plus tôt jeudi, Garland et le procureur général adjoint Lisa Monaco se sont rendus au siège de l’ATF à Washington pour s’entretenir avec des chefs de bureau, des enquêteurs et des avocats américains du district est de Californie, du district nord de Californie, du district est de New York et du district nord de l’Illinois. et le district de Columbia.

« Nous savons tous que notre travail consiste à poursuivre ceux qui appuient sur la gâchette », a déclaré Monaco. Elle a ajouté: « Mais notre travail consiste aussi, bien sûr, à rechercher les sources de ces armes à feu, les couloirs dans lesquels elles circulent et les réseaux qui alimentent ces armes vers les endroits où ils commettent les crimes les plus violents, et c’est en quoi consiste cette série d’efforts de la force de frappe. »

Le président Joe Biden a fait référence aux forces de frappe dans un discours de la Maison Blanche le mois dernier vantant une « politique de tolérance zéro » pour les trafiquants d’armes à feu et une nouvelle orientation du ministère de la Justice pour essayer d’arrêter la vente illégale d’armes à feu.

Il n’y a pas de loi fédérale sur le trafic d’armes à feu, donc les agents fédéraux doivent souvent s’appuyer sur d’autres lois, comme mentir sur un formulaire d’achat d’armes à feu, pour poursuivre les affaires de trafic d’armes à feu ou arrêter les acheteurs de paille, les personnes qui achètent des armes légalement pour ensuite les fournir à d’autres qui peuvent ‘ t les avoir légalement. Les responsables espèrent que le nouveau plan signifiera que les procureurs fédéraux de certaines des villes d’approvisionnement seront plus susceptibles de porter des accusations dans ces cas.

Alors que les forces de grève se concentrent sur les ventes illégales d’armes à feu, Garland a déclaré que le ministère de la Justice soutenait également la pression globale de l’administration Biden en faveur d’une plus grande réglementation des armes à feu en suggérant une nouvelle législation qui permettrait au gouvernement de suivre les armes dites fantômes – des kits d’armes à feu de fabrication privée qui n’ont pas de numéro de série.

« Nous avons beaucoup entendu parler ce matin du montant des ventes d’armes fantômes, qui s’avèrent être une partie assez importante des armes utilisées dans les crimes », a déclaré Garland.

Le lancement jeudi intervient alors que certaines villes américaines constatent une augmentation des meurtres et des fusillades cette année. Par rapport à la même période l’année dernière, les incidents de tir sont en hausse à New York, Los Angeles et San Francisco, et les homicides sont en légère hausse à Washington, entre autres villes, selon la police.

À Chicago, les fusillades sont en hausse de 9 % par rapport à la même période l’an dernier. Chicago a vu plus de 2 100 victimisations par balles – un événement lorsqu’une personne est victime d’un crime – jusqu’à présent cette année, et plus de 380 personnes ont été tuées par balle, selon les données de la ville.

La ville a vu trois fusillades mercredi où quatre personnes ou plus ont été abattues ou tuées, sans compter le tireur – ce que l’organisation à but non lucratif Gun Violence Archive, qui suit les incidents de violence armée, définit comme une fusillade de masse.

Cinq hommes ont été abattus mercredi dans le West Side de la ville, dont un garçon de 14 ans qui a été mortellement touché à la tête, selon la police. Quelques minutes plus tard, à quelques pâtés de maisons, cinq personnes – dont des adolescents de 14, 15 et 17 ans – ont été blessées.

Puis, juste avant minuit, huit personnes qui voyageaient dans un bus de fête du côté nord de la ville ont été blessées dans une fusillade en voiture, selon la police.

Brown a appelé les membres de la communauté à fournir des informations sur les fusillades lors d’une conférence de presse jeudi. De nombreuses personnes ciblées dans les fusillades ne coopéraient pas avec les forces de l’ordre, a déclaré Brown.

« Nous voulons assurer la sécurité de nos bébés. Ils méritent le droit de vivre », a déclaré le pasteur James Brooks de l’église Harmony Community à North Lawndale, où deux des fusillades ont eu lieu, lors de la conférence de presse. « Nous avons besoin de la communauté pour nous aider. Nous avons besoin de tout le monde. Il est de notre responsabilité de sortir et de dire quelque chose. »

Pendant ce temps, les dirigeants de Chicago ont approuvé mercredi une nouvelle couche de surveillance de la police civile après des années de protestations contre l’inconduite des agents – une décision selon les responsables est essentielle pour rétablir la confiance de la communauté dans l’application des lois.

« La réforme est bonne pour la police », a déclaré Brown jeudi. « Cela a le potentiel d’instaurer la confiance avec les communautés. »

