Environ 200 étudiants se sont rassemblés à l’université de la banlieue nord de Manille, à Quezon City, pour protester contre cette annonce. En autorisant le retour des forces de sécurité sur le campus, ont-ils dit, le gouvernement avait ciblé l’un des rares endroits aux Philippines où la critique du président Rodrigo Duterte était encore tolérée. Pour eux, le but de la nouvelle règle était clair: une nouvelle répression de la liberté politique dans un pays où les dissidents sont souvent étiquetés et envoyés à tout moment.

Pour éliminer d’éventuels communistes au sein de l’institution d’élite, le secrétaire à la Défense Delfin Lorenzana a annoncé la décision de mettre fin à un accord de 32 ans qui interdisait aux forces de sécurité d’entrer sur le campus et d’arrêter des personnes sans coordination préalable avec les responsables de l’université. Les professeurs et les étudiants peuvent désormais être retenus sur de simples soupçons.

MANILLE – Les affiches apparues sur le campus étaient effrayantes. Ils ont averti que l’Université des Philippines était devenue un terreau fertile pour les sympathisants communistes et que les étudiants et les professeurs devaient être en état d’alerte face aux insurgés antigouvernementaux. Certains étudiants ont même été désignés comme des délinquants potentiels.

Comme d’autres étudiants à la manifestation, dont quelques-uns arboraient des cheveux colorés et des vêtements autochtones, M. Marfil a rejoint de nombreuses manifestations antigouvernementales dans ce qu’il a appelé le «parlement des rues», se rassemblant contre la corruption gouvernementale et en faveur de la Cour pénale internationale. enquête sur M. Duterte pour le meurtre en masse de personnes soupçonnées d’être des trafiquants de drogue et des toxicomanes, que la Cour a qualifié de «crimes contre l’humanité».

M. Marfil, un étudiant en sciences politiques de 19 ans, était assis les jambes croisées sur le sol avec une tasse de café à la main en désignant une nouvelle installation artistique en cours de construction par des étudiants de l’université. L’installation – composée de bambous, de vieux meubles et de bureaux – a été conçue pour ressembler à une barricade et pour commémorer un soulèvement étudiant de 1971 à l’école.

Le plus jeune de quatre frères, il a dit que ses frères et sœurs lui avaient conseillé de modérer sa rhétorique mais qu’il avait décidé d’ignorer leurs conseils.

Cristina Chi, une autre étudiante lors du sit-in de protestation, a convenu qu’il n’était pas temps de garder le silence et a décrit la décision de renverser l’accord comme un acte d’intimidation. Mme Chi, 21 ans, spécialiste des communications et projetant de devenir journaliste, a déclaré qu’elle se souvenait avoir écouté les émissions radiophoniques de rassemblements et de manifestations lorsqu’elle était enfant et qu’elle souhaitait pouvoir se joindre à nous. Après avoir étudié à l’université pendant deux ans, elle est devenu encore plus passionné par le besoin de changement.

Le mot «révolution» est devenu une partie de son discours quotidien, a-t-elle dit, mais cela ne signifiait pas qu’elle devait être qualifiée d’insurgée violente.