Les forces de défense ukrainiennes maintiennent la ligne sur le front d’Avdiivka, repoussant 15 assauts russes – rapport d’état-major

Les forces ukrainiennes continuent de tenir la ligne sur le front d’Avdiivka et d’avancer sur les fronts de Melitopol et de Bakhmut.

Source: État-major général des forces armées ukrainiennes Facebookrenseignements dès le 14 octobre à 18h00

Détails: Au cours de la journée, les forces de défense ukrainiennes a affronté les forces russes à 43 reprises. Les forces russes ont mené deux frappes de missiles et 37 frappes aériennes et déployé des systèmes de roquettes à lancement multiple (MLRS) 47 fois pour attaquer les positions des troupes ukrainiennes et des colonies civiles. Les attaques russes ont tué et blessé un certain nombre de civils en Ukraine et endommagé des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles.

La situation dans l’est et le sud de l’Ukraine reste tendue.

Il n’y a eu aucun changement significatif sur le Fronts de Volyn et de Polissie. Rien n’indique que la Russie forme de nouvelles unités offensives sur ces fronts, mais des unités des forces armées biélorusses continuent de mener des opérations militaires dans les zones proches de la frontière biélorusse-ukrainienne.

La Russie continue de maintenir ses forces près de la frontière ukrainienne Fronts Sivershchyna et Slobozhanshchyna, continue de bombarder les colonies ukrainiennes depuis le territoire russe et amasse des mines et d’autres constructions défensives le long de la frontière ukrainienne. Plus de 15 colonies civiles ukrainiennes ont été sous le feu des Russes, notamment Karpovychi, Zaliznyi Mist et Hremiach (oblast de Tchernihiv) et Iskryskivshchyna, Volfyne, Mohrytsia, Stepok, Pokrovka et Slavhorod (oblast de Soumy).

Sur le Front de Koupiansk, les forces ukrainiennes ont repoussé cinq assauts russes près de Synkivka et Ivanivka (oblast de Kharkiv). L’aviation russe a frappé des zones proches de Holubivka, Kupiansk, Petropavlivka et Podoly (oblast de Kharkiv), et les Russes ont déployé des mortiers et de l’artillerie pour attaquer plus de 10 colonies, dont Synkivka, Kucherivka, Ivanivka, Kyslivka et Berestove (oblast de Kharkiv).

Sur le Front Lyman, les forces russes ont mené des frappes aériennes à proximité de Bilohorivka et de la forêt de Serebrianka (oblast de Louhansk) et de Spirne (oblast de Donetsk). Les forces de défense ukrainiennes ont repoussé cinq assauts russes près de Makiivka (oblast de Louhansk) et de Torske (oblast de Donetsk). Une dizaine de localités civiles, dont Nevske et Bilohorivka (oblast de Louhansk) et Novosadove, Torske, Verkhnokamianske et Spirne (oblast de Donetsk), ont été la cible de tirs de mortiers et d’artillerie russes.

Sur le Front de Bakhmut, des avions russes ont frappé des zones proches de Klishchiivka et Oleksandro-Shultyne (oblast de Donetsk). Plus de 10 colonies civiles ont été la cible de tirs de mortiers et d’artillerie russes, notamment Chasiv Yar, Ivanivske, Klishchiivka, Bila Hora, Kurdiumivka et New-York (oblast de Donetsk).

Les forces de défense ukrainiennes maintiennent le cap sur Avdiivka devant, et ont repoussé huit assauts russes près d’Avdiivka et sept près de Tonenke et Pervomaiske (oblast de Donetsk). Des avions russes ont frappé des zones à l’intérieur et autour de Keramik, Ocheretyne, Lastochkyne et Avdiivka.

Les forces russes ont également déployé de l’artillerie et des mortiers pour attaquer une quinzaine de colonies civiles, dont Ocheretyne, Lastochkyne, Karlivka, Pervomaiske et Nevelske (oblast de Donetsk).

Sur le Façade Marinka, les forces de défense ukrainiennes ont repoussé avec succès 10 assauts russes près de Marinka (oblast de Donetsk). Les forces russes ont mené des frappes aériennes près de Marinka et de Novomykhailivka (oblast de Donetsk). Dix colonies, dont Oleksandropil, Krasnohorivka, Heorhiivka, Marinka, Pobieda et Novomykhailivka (oblast de Donetsk), ont été la cible des tirs russes.

Les forces russes ont mené des frappes aériennes à proximité d’Urozhaine et de Staromaiorske (oblast de Donetsk) sur la Front de Chakhtarsk. Dix colonies civiles ont été la cible de tirs d’artillerie et de mortier russes, dont Vodiane, Vuhledar, Prechystivka, Blahodatne, Staromaiorske et Rivnopil (oblast de Donetsk).

Sur le Front de Zaporizhzhia, les forces d’occupation russes ont tenté à cinq reprises de récupérer les positions perdues près de Robotyne (oblast de Zaporizhzhia), mais ont échoué. Ils ont mené des frappes aériennes à proximité de Novodarivka et de Novodanylivka (oblast de Zaporizhzhia). Plus de dix colonies civiles ont été la cible de tirs d’artillerie et de mortier russes, notamment Novodarivka, Olhivske, Huliaipole, Mala Tokmachka, Novoandriivka et Stepove (oblast de Zaporizhzhia).

Des avions russes ont frappé une zone près de Beryslav (oblast de Kherson) le Façade de Kherson. Dudchany, Sadove, Inzhenerne, Antonivka et Kherson (oblast de Kherson) ainsi que Dmytrivka et Ochakiv (oblast de Mykolaïv) ont également été la cible des tirs russes.

Pendant ce temps, les forces de défense ukrainiennes poursuivre l’offensive sur le front de Melitopol et de mener des opérations offensives sur le front de Bakhmut. Ils infligent des pertes en personnel et en matériel aux forces russes et les épuisent tout au long de la ligne de front.

Au cours de la journée d’aujourd’hui, 14 octobre, Avion ukrainien a mené 12 frappes aériennes contre des groupes de personnel militaire, d’armes et d’équipements russes et deux contre des systèmes de missiles anti-aériens russes.

Des unités des forces de fusée et d’artillerie ukrainiennes ont frappé un poste de commandement russe et deux systèmes d’artillerie.

