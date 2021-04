Au moins 82 personnes ont été tuées en une journée lors d’une répression par les forces de sécurité birmanes contre des manifestants pro-démocratie, selon des informations publiées samedi par des médias locaux indépendants et une organisation qui suit les victimes depuis le coup d’État de février.

Le bilan des morts de vendredi à Bago était le plus grand total d’une journée pour une seule ville depuis le 14 mars, date à laquelle un peu plus de 100 personnes ont été tuées à Yangon, la plus grande ville du pays. Bago est à environ 100 kilomètres au nord-est de Yangon. L’Associated Press n’est pas en mesure de vérifier indépendamment le nombre de décès.

Le bilan de 82 morts était un bilan préliminaire compilé par l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, qui publie quotidiennement des comptes de victimes et d’arrestations suite à la répression consécutive au coup d’État du 1er février qui a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

Leurs décomptes sont largement acceptés comme hautement crédibles car les cas ne sont pas ajoutés tant qu’ils n’ont pas été confirmés, les détails étant publiés sur leur site Web.

Dans son rapport de samedi, le groupe a déclaré qu’il s’attendait à ce que le nombre de morts à Bago augmente à mesure que davantage de cas seraient vérifiés.

Le site d’information en ligne Myanmar Now a également rapporté que 82 personnes avaient été tuées, citant une source anonyme impliquée dans des opérations de sauvetage caritatives. Myanmar Now et d’autres médias locaux ont déclaré que les corps avaient été récupérés par l’armée et jetés sur le terrain d’une pagode bouddhiste.

Au moins 701 manifestants et passants ont été tués par les forces de sécurité depuis la prise de contrôle de l’armée, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques.

L’attaque contre Bago était la troisième de la semaine dernière impliquant un recours massif à la force pour tenter d’écraser l’opposition persistante à la junte au pouvoir.

Des attaques ont été lancées mercredi contre des opposants inconditionnels au régime militaire qui avaient installé des bastions dans les villes de Kalay et Taze, dans le nord du pays. Dans les deux endroits, au moins 11 personnes – dont peut-être des passants – auraient été tuées.

Les forces de sécurité ont été accusées d’avoir utilisé des armes lourdes dans leurs attaques, y compris des grenades propulsées par roquettes et des mortiers, bien que ces allégations n’aient pas pu être confirmées de manière indépendante par l’Associated Press. Les photos publiées sur les réseaux sociaux depuis Bago semblaient montrer des fragments d’obus de mortier.

La plupart des manifestations dans les villes et les villages du pays sont menées par des manifestants non violents qui se considèrent comme faisant partie d’un mouvement de désobéissance civile.

Mais alors que la police et l’armée ont intensifié le recours à la force meurtrière, une faction inconditionnelle de manifestants s’est armée d’armes artisanales telles que des bombes incendiaires au nom de la légitime défense. À Kalay, les militants se sont surnommés «l’armée civile» et certains se sont équipés de fusils de chasse rudimentaires, traditionnels dans la région éloignée.

Un rapport de Myanmar Now a déclaré que les habitants de Tamu, une ville de la même région que Kalay, ont utilisé des fusils de chasse samedi pour tendre une embuscade à un convoi militaire et ont affirmé avoir tué trois soldats.

La junte a également pris d’autres mesures pour décourager la résistance. Il a récemment publié une liste recherchée de 140 personnes actives dans les arts et le journalisme chargées de diffuser des informations qui portent atteinte à la stabilité du pays et à l’état de droit. La peine pour l’infraction est de trois ans d’emprisonnement au maximum. Les arrestations de personnes figurant sur la liste ont été très médiatisées dans les médias d’État.

La chaîne de télévision d’État MRTV a rapporté vendredi soir qu’un tribunal militaire avait condamné à mort 19 personnes – 17 par contumace – pour avoir prétendument tué un officier de l’armée à Yangon le 27 mars. la loi, et l’action en justice semble être la première fois que la condamnation à mort est prononcée sous le régime de la junte.

L’envoyée spéciale de l’ONU pour le Myanmar, Christine Schraner Burgener, est arrivée vendredi dans la capitale thaïlandaise Bangkok en mission régionale pour résoudre la crise au Myanmar. Elle a l’intention de sonder plusieurs gouvernements d’Asie du Sud-Est pour leurs idées, mais s’est vu refuser l’autorisation de se rendre au Myanmar.