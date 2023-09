Les forces azerbaïdjanaises et arméniennes parviennent à un accord de cessez-le-feu pour la sécession du Haut-Karabakh, selon des rapports

EREVAN, Arménie (AP) — Les médias arméniens indiquent qu’un accord de cessez-le-feu avec l’Azerbaïdjan a été conclu mercredi pour mettre fin aux deux jours de combats dans la région séparatiste du Haut-Karabakh.

Selon les informations, l’accord a été annoncé par les autorités de la région séparatiste d’Azerbaïdjan et entrerait en vigueur mercredi à 13 heures, heure locale.

L’accord a été conclu grâce à des négociations avec le contingent russe de maintien de la paix dans la région. L’accord prévoit le retrait des unités et équipements militaires arméniens du Haut-Karabakh et le désarmement des forces de défense locales, selon les informations.

Aucun autre détail n’était immédiatement disponible.

EREVAN, Arménie (AP) — Des explosions ont secoué certaines parties du Haut-Karabakh tôt mercredi, un jour après que les forces azerbaïdjanaises ont utilisé des tirs d’artillerie lourde sur les positions arméniennes dans la région séparatiste qui, selon les autorités locales, ont tué ou blessé de nombreuses personnes.

L’Azerbaïdjan a qualifié les tirs d’artillerie d’« opération antiterroriste » et a déclaré qu’ils se poursuivraient jusqu’à ce que le gouvernement séparatiste du Haut-Karabakh se démantèle et que les « formations militaires arméniennes illégales » se rendent.

Il a indiqué qu’il ne visait que des sites militaires, mais des dégâts importants sont visibles dans les rues de la capitale régionale, Stepanakert, avec des vitrines détruites et des véhicules perforés apparemment par des éclats d’obus.

Les explosions se sont répercutées autour de Stepanakert toutes les quelques minutes mercredi matin, avec certaines explosions au loin et d’autres plus près de la ville.

Les tirs d’artillerie ont fait craindre une reprise d’une guerre à grande échelle dans la région entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, engagés depuis plus de trois décennies dans une lutte pour le territoire montagneux du Haut-Karabakh. Les violents combats les plus récents y ont eu lieu pendant six semaines en 2020.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé mardi le début de l’opération militaire, quelques heures après avoir signalé que quatre soldats et deux civils étaient morts dans l’explosion de mines terrestres au Haut-Karabakh.

Le ministère n’a pas donné de détails dans l’immédiat, mais a déclaré que les positions de première ligne et les moyens militaires des forces armées arméniennes étaient « neutralisés à l’aide d’armes de haute précision » et que seules des cibles militaires légitimes étaient attaquées.

Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que son contingent de maintien de la paix au Haut-Karabakh avait évacué plus de 2 000 civils, mais n’a pas donné de détails sur l’endroit où ils ont été emmenés.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a toutefois nié que ses armes ou ses troupes se trouvaient au Haut-Karabakh et a qualifié de « mensonge » les informations sur les sabotages et les mines terrestres dans la région. Le Premier ministre arménien Nikol Pashiyan a affirmé que l’objectif principal de l’Azerbaïdjan était d’entraîner l’Arménie dans les hostilités.

Les responsables de souche arménienne du Haut-Karabakh ont déclaré dans un communiqué que Stepanakert et les villages de la région étaient « soumis à des bombardements intenses ». L’armée de la région a déclaré que l’Azerbaïdjan utilisait des avions, de l’artillerie et des systèmes de missiles, ainsi que des drones dans les combats.

Les habitants de Stepanakert se sont installés dans des sous-sols et des abris anti-bombes, et les combats ont coupé l’électricité. Les pénuries alimentaires ont persisté dans la région, l’aide humanitaire limitée livrée lundi n’ayant pas été distribuée en raison des bombardements, qui ont repris dans la soirée après une brève interruption dans l’après-midi.

Le médiateur des droits humains du Haut-Karabagh, Geghan Stepanyan, a déclaré mercredi que 32 personnes, dont sept civils, avaient été tuées et plus de 200 autres blessées. Stepanyan avait déclaré plus tôt qu’un enfant figurait parmi les personnes tuées et 11 enfants figuraient parmi les blessés.

Le bureau du procureur général azerbaïdjanais a déclaré que les forces arméniennes ont tiré avec des armes de gros calibre sur Choucha, une ville du Haut-Karabakh sous contrôle azerbaïdjanais, tuant un civil.

Aucune de ces affirmations n’a pu être vérifiée de manière indépendante.

Le Haut-Karabakh et d’importants territoires environnants étaient sous contrôle ethnique arménien depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994, mais l’Azerbaïdjan a récupéré les territoires et certaines parties du Haut-Karabakh lors des combats de 2020. Cela s’est terminé par un armistice plaçant des soldats de maintien de la paix russes au Haut-Karabakh.

Cependant, l’Azerbaïdjan affirme que l’Arménie a depuis lors introduit clandestinement des armes. Ces réclamations ont conduit au blocus de la route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie, provoquant des pénuries de nourriture et de médicaments.

Des milliers de manifestants se sont rassemblés mardi dans le centre d’Erevan, la capitale de l’Arménie, bloquant les rues et exigeant que les autorités défendent les Arméniens du Haut-Karabakh. Certains se sont affrontés avec la police, qui aurait utilisé des grenades assourdissantes. Au total, 34 personnes – 16 policiers et 18 civils – ont été blessées lors des affrontements, a indiqué le ministère arménien de la Santé. Environ la moitié d’entre eux continuent de bénéficier d’une assistance médicale, a indiqué le ministère.

les rédacteurs d’Associated Press Jim Heintz à Tallinn, en Estonie ; Aida Sultanova à Londres et Siranush Sargsyan à Stepanakert ont contribué à ce rapport.

Avet Demourian, Associated Press