Les forces australiennes et indonésiennes déploient des chars de combat lors d’exercices de combat menés par les États-Unis, au milieu des inquiétudes chinoises.

BANYUWANGI, Indonésie (AP) — Des milliers de soldats des États-Unis, d’Indonésie, d’Australie et d’autres forces alliées ont démontré dimanche leurs capacités blindées lors d’exercices de combat sur l’île indonésienne de Java, à un moment d’agression chinoise accrue dans la région.

L’administration du président Joe Biden a renforcé un arc d’alliances militaires dans la région Indo-Pacifique pour rassurer les alliés alarmés par les actions de plus en plus provocatrices de Pékin dans la mer de Chine méridionale contestée, devenue un champ de bataille pour les rivalités américano-chinoises.

Au cours des exercices, les forces australiennes ont déployé cinq chars de combat M1A1 Abrams et l’armée indonésienne a déployé deux chars Leopard-2 pour les exercices de combat de deux semaines à Banyuwangi, un district côtier de la province de Java oriental, qui ont débuté le 1er septembre. -exercices d’incendie.

C’était la première fois que l’Australie déployait des chars de combat hors de son territoire depuis la guerre du Vietnam.

Les exercices Garuda Shield ont lieu chaque année entre soldats américains et indonésiens depuis 2009. Les participants de l’année dernière – l’Australie, le Japon et Singapour – se sont à nouveau joints dimanche et la liste s’est élargie pour inclure le Royaume-Uni et la France, portant le nombre total de soldats participant à l’exercice. exercices à 5 000.

La Chine considère l’extension des exercices comme une menace, accusant les États-Unis de construire une alliance indo-pacifique similaire à l’OTAN pour limiter l’influence militaire et diplomatique croissante de la Chine dans la région.

Le major-général Marcus Evans, commandant général de la 25e division d’infanterie de l’armée américaine, a déclaré samedi à l’Associated Press dans une interview que l’introduction de capacités blindées dans les exercices à grande échelle donnerait aux forces alliées et aux partenaires de défense une chance de tester leurs capacités. armes dans l’entraînement au combat tout en peaufinant leur préparation militaire.

Garuda Shield est détenu à plusieurs endroits, notamment dans les eaux autour de Natuna, dans la partie sud de la mer de Chine méridionale.

L’Indonésie et la Chine entretiennent des relations généralement positives, mais Jakarta a exprimé son inquiétude face à ce qu’elle considère comme un empiètement chinois sur sa zone économique exclusive en mer de Chine méridionale. La limite de la zone économique exclusive chevauche la « ligne à neuf tirets » déclarée unilatéralement par Pékin, délimitant ses revendications à cet endroit.

Les activités accrues des navires des garde-côtes chinois et des bateaux de pêche dans la région ont énervé Jakarta, incitant la marine indonésienne à mener un vaste exercice en juillet 2020 dans les eaux autour de Natuna.

Evans a refusé de commenter l’opposition de longue date de la Chine aux exercices militaires menés par les États-Unis en Asie.

À la question de savoir si l’armée américaine envisageait d’effectuer des patrouilles navales conjointes avec des alliés comme le Japon et les Philippines dans ou à proximité des eaux contestées, Evans a répondu qu’« il est important que nous maintenions un engagement continu avec nos partenaires régionaux et nos alliés d’un point de vue militaire ». perspective, car cela, encore une fois, améliore notre état de préparation global.

« Je pense que cela continue de montrer un signe de notre engagement envers nos partenaires et alliés régionaux », a déclaré Evans, qui est également commandant principal de l’armée américaine à Hawaï.

Les exercices de combat entre les forces américaines et leurs alliés régionaux et partenaires de défense « restent d’une importance cruciale, comme c’est le cas depuis le début de cette opération en 2006 », a-t-il déclaré en réponse à une question sur l’urgence de mener de tels exercices maintenant.

Les alliés des États-Unis reconnaissent l’importance stratégique et l’opportunité de participer aux exercices multinationaux, qui visent à renforcer le professionnalisme militaire en plus de renforcer la préparation au combat et d’affiner la capacité des forces alliées à opérer ensemble, a déclaré Evans.

« L’Australie, ainsi que tous nos partenaires et alliés régionaux, continue de contribuer à trois choses sur lesquelles nous nous concentrons au cours des opérations, dans ce cas, Garuda Shield », a déclaré Evans. « Ces trois choses sont des partenariats, le raffinement de notre préparation militaire globale et interopérabilité.

Pendant ce temps, le contre-amiral Julius Widjojono, porte-parole de l’armée indonésienne, a déclaré que les exercices d’entraînement sur le terrain visent à renforcer la préparation au combat et à perfectionner l’instinct de combat des soldats des pays participants, notamment en surmontant les assauts ennemis tout en effectuant des patrouilles.

Brunei, le Brésil, le Canada, l’Allemagne, l’Inde, la Malaisie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la Corée du Sud et le Timor oriental ont envoyé des observateurs à l’exercice multilatéral conjoint.

Karmini a rapporté de Jakarta, en Indonésie.

Fadlan Syam et Niniek Karmini, Associated Press