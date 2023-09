Les forces armées ukrainiennes repoussent les attaques russes près de Hrihorivka, Klishchiivka et Andriivka − Rapport d’état-major

Les forces armées ukrainiennes continuent de contenir les Russes près de Bakhmut dans la région de Donetsk et de repousser l’attaque des envahisseurs dans les régions de Pervomaiske et Marinka, tout en progressant dans leur offensive sur le front de Zaporizhzhia.

Source: État-major général des forces armées ukrainiennes Facebookinformation le 28 septembre à 06h00

Citation: « Vingt-six combats ont été enregistrés au cours de la journée écoulée. Au total, l’ennemi a infligé deux frappes de missiles et 57 frappes aériennes et mené plus de 50 attaques avec des systèmes de missiles à lancement multiple, tant sur les positions de nos troupes que sur les positions de notre pays. installations d’infrastructures civiles.

Détails: Sur le Front de Bakhmutles forces ukrainiennes ont repoussé avec succès les attaques russes dans les zones des colonies de Hrihorivka, Klishchiivka et Andriivka dans l’oblast de Donetsk.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe Stratégique Opérationnel de Tavriia sur le front d’Avdiivkales forces armées ont repoussé l’attaque russe dans la région du village de Pervomaiske dans l’oblast de Donetsk.

Sur le Marinka devant, Les Russes ont mené sans succès des opérations offensives dans la région de Marinka, dans la région de Donetsk, où, au cours de la dernière journée, ils ont tenté 13 fois sans succès de chasser les unités ukrainiennes de leurs positions.

Sur le Front de Chakhtarskles soldats ukrainiens ont repoussé avec succès une attaque russe dans la région de Rivnopil, dans l’oblast de Donetsk.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel de Khortytsia sur les fronts de Koupiansk et Lymanles Russes n’ont pas mené d’actions offensives (d’assaut).

Sur le Front de Zaporizhzhiales Russes ont tenté de restaurer leurs positions perdues dans la région de Robotyne, dans l’oblast de Zaporizhzhia, mais sans succès.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel d’Odessa sur le front de Khersonles forces armées continuent de mener des opérations de contre-batterie, de détruire des points de stockage et de frapper avec succès les arrières russes.

Dans la zone de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel de Pivnich (Nord) sur le Fronts de Volyn et de Polissiela situation opérationnelle reste sans changements significatifs.

Sur le Siverschtchyna et Fronts de Slobozhanshchyna, les Russes maintiennent une présence militaire dans les zones frontalières. Ils mènent activement des activités de sabotage dans les zones frontalières pour empêcher le déploiement des troupes ukrainiennes sur les fronts menacés.

Au cours de la dernière journée, le Force aérienne ukrainienne a infligé sept attaques à des groupes de personnel, d’armes et de matériel militaire russes. Les défenseurs ont également détruit deux drones de reconnaissance de niveau opérationnel et tactique.

L’Ukraine Forces de roquettes et artillerie a visé un poste de commandement, un système de missile anti-aérien S-300 et six pièces d’artillerie.

Ukrainska Pravda est l’endroit où vous trouverez les informations les plus récentes sur tout ce qui concerne la guerre en Ukraine. Suivez-nous sur Twitter, soutien nous, ou devenez notre patron!