Les forces armées ukrainiennes ont perdu jusqu’à 13 000 soldats depuis l’invasion russe, selon un responsable | Nouvelles du monde

Les forces armées ukrainiennes ont perdu jusqu’à présent jusqu’à 13 000 soldats dans la guerre contre la Russie, a déclaré le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak.

Ses commentaires seraient la première estimation de morts depuis fin août, lorsque le chef des forces armées a déclaré que près de 9 000 militaires avaient été tués.

“Nous avons des chiffres officiels de l’état-major, nous avons des chiffres officiels du haut commandement, et ils s’élèvent à (entre) 10 000 et 12 500 à 13 000 tués”, a déclaré M. Podolyak à la chaîne Kanal 24.

“Nous parlons ouvertement du nombre de morts”, a-t-il ajouté, affirmant que plus de soldats avaient été blessés que morts.

Le mois dernier, le plus haut général américain a estimé que l’armée russe avait vu plus de 100 000 de ses soldats tués et blessés en Ukraine, et a ajouté que les forces armées de Kyiv avaient “probablement” subi un nombre similaire de pertes.

Oleksiy Arestovych, un autre conseiller de Volodymyr Zelenskyy, a affirmé mercredi que le nombre de morts en Russie était environ sept fois supérieur à celui de l’Ukraine.

Cela survient alors que les présidents Joe Biden et Emmanuel Macron ont promis de maintenir un front uni contre la Russie au milieu des inquiétudes croissantes concernant le déclin du soutien à l’effort de guerre de l’Ukraine aux États-Unis et en Europe.

Le dirigeant français, qui est en visite d’État aux États-Unis, a déclaré: “Ce qui est en jeu en Ukraine n’est pas seulement très loin d’ici, dans un petit pays quelque part en Europe.

“Mais il s’agit de nos valeurs. Et de nos principes.

“Nos deux nations sont sœurs dans la lutte pour la liberté.”

M. Biden a indiqué qu’il serait prêt à parler avec le président russe Vladimir Poutine s’il démontrait qu’il voulait sérieusement mettre fin à l’invasion.

“Je suis prêt à parler avec M. Poutine si en fait il y a un intérêt à ce qu’il décide qu’il cherche un moyen de mettre fin à la guerre.

“Il ne l’a pas encore fait.”