Les établissements de soins de longue durée se sont révélés vulnérables dans le monde entier pendant la pandémie. L’âge de leurs résidents, leur proximité physique avec ce qui est essentiellement une grande maison et les problèmes de santé sous-jacents des résidents les mettent en danger. En outre, le personnel des maisons de retraite au Portugal travaille souvent dans différentes maisons de soins et se déplace entre eux en transports en commun.

Craignant une catastrophe, le gouvernement portugais a lancé un appel d’urgence à son armée fin septembre. En plus d’aider à retrouver les contacts, à désinfecter les bâtiments et à fournir des lits à des centaines de patients infectés par le virus dans les hôpitaux militaires, les forces armées ont désormais été sollicitées pour soutenir la protection des maisons de retraite.

Dr. Maria Salazar, médecin et colonel de l’armée de l’air portugaise, a rapidement mis au point un programme national pour former le personnel des maisons de soins infirmiers sur leur lieu de travail. Le programme garantit également que le personnel reçoit les conseils médicaux spécifiques dont il a besoin lors de sessions de questions et réponses en ligne presque quotidiennes avec des médecins, des infirmières et des pharmaciens.