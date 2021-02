Le général iranien a déclaré que les puissances mondiales étaient «terrifiées» par la force et les progrès de l’Iran, ajoutant qu’elles devaient accepter l’adhésion de Téhéran en tant que puissance internationale incontestée ou faire face à une «réponse écrasante».

«Nous sommes prêts à faire face de manière décisive et écrasante à toute menace et agression d’ennemis régionaux et transrégionaux, et nous ne permettrons à personne de faire aucune agression contre l’indépendance, la sécurité et l’intégrité territoriale de cette Terre sainte», Le général de division Mohammad Hossein Bagheri a déclaré mardi dans un communiqué.

Bagheri, le chef d’état-major des forces armées iraniennes, a affirmé que, que cela leur plaise ou non, les nations du monde entier doivent maintenant accepter la position de l’Iran en tant que puissance mondiale et son émergence en tant qu’acteur principal de la région.

«Aujourd’hui, les puissances mondiales sont terrifiées par l’observation des capacités géopolitiques et stratégiques, des progrès et des capacités de la République islamique d’Iran», a noté le général, ajoutant que les autres pays ne peuvent que s’asseoir et regarder le développement de l’Iran.

Bagheri a déclaré que l’investissement de l’Iran dans la technologie défensive indigène et sa propre capacité militaire a créé une situation d’équilibre stratégique dans laquelle les ennemis de Téhéran ont dû réfléchir à deux fois avant de s’y opposer.

Aussi sur rt.com La marine iranienne dévoile 340 nouveaux vedettes rapides de tir de missiles alors que Téhéran cherche à accroître son influence dans le golfe Persique

L’Iran a été de plus en plus désireux de démontrer ses propres capacités défensives au cours des dernières semaines, organisant plusieurs wargames, exercices militaires et dévoilant le dernier matériel local.

Lundi, l’Iran a dévoilé son dernier matériel militaire local, 340 vedettes rapides porteuses de missiles capables de naviguer à 90 nœuds par heure, devant les hauts gradés des forces armées, au milieu d’une accumulation de moyens navals étrangers dans le golfe Persique.

Les relations de l’Iran avec les États-Unis et leurs alliés ont atteint de nouveaux creux sous l’administration Trump, après que l’ancien président ait unilatéralement retiré Washington du pacte nucléaire de l’ère Obama avec Téhéran et imposé des sanctions paralysantes.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!