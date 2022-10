Les forces armées chinoises recrutent des dizaines d’anciens pilotes militaires britanniques en “menace pour les intérêts britanniques” | Nouvelles du Royaume-Uni

La Chine a recruté des dizaines d’anciens pilotes militaires britanniques pour enseigner aux forces armées chinoises comment vaincre les avions de guerre et les hélicoptères occidentaux dans une “menace pour les intérêts britanniques”, ont révélé des responsables.

Un responsable a déclaré qu’une trentaine d’anciens jets rapides, mais aussi des pilotes d’hélicoptères – attirés par des salaires annuels d’environ 240 000 £ – sont actuellement en Chine former des pilotes pour l’Armée populaire de libération, dans ce qu’un analyste de la défense a décrit comme une brèche de sécurité stupéfiante.

Un senior à la retraite Royal Air Force L’officier a dit: “Wow… c’est épouvantable. À quoi pensaient-ils?”

Pékin essaie activement d’embaucher de nombreux autres pilotes militaires en service et anciens et d’autres spécialistes de la RAF, de la Royal Navy et de l’armée britannique ainsi que du personnel d’autres pays occidentaux, a déclaré le responsable occidental.

La situation est si grave que le service de renseignement de la Défense du ministère de la Défense a publié mardi une “alerte de menace” pour mettre en garde contre de telles approches.

La Chine utilise des chasseurs de têtes tiers, dont une société basée en Afrique du Sud, pour cibler le personnel, a déclaré le responsable occidental.

Le responsable a nommé la société Test Flying Academy of South Africa, tout en soulignant qu’elle n’avait aucun lien avec le gouvernement sud-africain.

Sky News a contacté l’entreprise pour demander une réponse à l’allégation.

Le Royaume-Uni semble impuissant à arrêter les programmes de recrutement

Le responsable occidental a déclaré que les programmes de recrutement constituaient « une menace pour les intérêts britanniques et occidentaux » et étaient considérés avec « inquiétude et désapprobation » par le gouvernement.

Tous les anciens militaires britanniques, qui ont accepté des emplois pour former des pilotes militaires chinois, “améliorent presque certainement les connaissances et les capacités militaires de la Chine”, a déclaré le responsable.

Malgré le risque de nuire à la sécurité nationale, le Royaume-Uni semble avoir été impuissant à arrêter les programmes de recrutement ou à forcer les anciens militaires, qui ont accepté des emplois en Chine, à rentrer chez eux – au-delà de leur appel.

Le responsable a déclaré que personne ne pensait que quiconque avait enfreint la loi sur les secrets officiels – ce qui constituerait une infraction pénale.

Le ministère de la Défense a déclaré qu’il s’efforçait de rendre beaucoup plus difficile pour la Chine le braconnage des talents militaires britanniques.

“Nous prenons des mesures pour dissuader les pilotes actuels et anciens d’être recrutés, et nous voulons éviter que la Chine ait l’impression que notre silence antérieur sur cette question est interprété à tort comme notre acceptation ou notre approbation de cette activité”, a déclaré le responsable occidental.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:01

La Chine est confrontée à une “courbe d’apprentissage abrupte” en ce qui concerne d’éventuels combats militaires, déclare l’ancien directeur des opérations au ministère de la Défense.



“C’est certainement plus qu’un filet”

Le pic de recrutement a été identifié depuis vers la fin de 2019 au début du verrouillage du COVID.

Les responsables n’ont pas été en mesure de dire immédiatement le nombre total d’anciens militaires britanniques qui avaient déjà été embauchés pour travailler pour les Chinois.

Ils n’ont pas non plus été en mesure de donner un chiffre sur le nombre de membres actuels et anciens du personnel activement ciblés en ce moment, mais ont déclaré: “C’est certainement plus qu’un filet.”

Aucune identité n’a été donnée des anciens pilotes militaires britanniques qui travaillent déjà en Chine, mais des responsables ont déclaré qu’un certain nombre d’entre eux étaient dans la fin de la cinquantaine et avaient quitté l’armée il y a plusieurs années.

“Si nous n’agissons pas, cette activité causerait presque certainement des dommages au Royaume-Uni et à l’avantage de la défense de nos alliés”, a déclaré le responsable occidental.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





13:19

Un expert dit qu’une guerre américano-chinoise est un risque qui doit être pris très au sérieux



Qu’est-ce que la Chine essaie de réaliser ?

La Chine recherche des pilotes ayant une longue expérience du pilotage d’avions de combat britanniques et d’autres avions de l’OTAN, y compris les avions de combat Typhoon et Tornado et le jet de saut Harrier – qui opéraient à partir de porte-avions britanniques, pour apprendre à ses pilotes comment contrer au mieux leurs capacités, le a déclaré un responsable occidental.

“Il ne s’agit pas de former des pilotes chinois sur des jets occidentaux. Il faut des pilotes occidentaux de grande expérience pour aider à développer les tactiques et les capacités de l’armée de l’air chinoise”, a déclaré le responsable.

“Ce sont vraiment les Chinois qui comprennent ce que seraient la dernière génération de tactiques, d’approches et de capacités, si l’armée chinoise se retrouvait dans des situations se heurtant à ces types d’actifs.”

Cela comprenait également des hélicoptères militaires britanniques tels que Wildcat et Merlin.

Il est entendu que la Chine a tenté de recruter d’anciens pilotes qui se sont entraînés sur le jet rapide F35 de cinquième génération top secret, dirigé par les États-Unis.

Le responsable a déclaré que l’on pensait que ces efforts avaient jusqu’à présent été infructueux. Ces avions – chacun d’une valeur de plus de 100 millions de livres sterling – utilisent une technologie furtive hautement sensible développée conjointement avec les États-Unis et constituent une cible d’espionnage de choix.

Image:

Un avion de combat interarmées F-35B de l’USMarine Corps



Que fait le Royaume-Uni pour empêcher le recrutement d’anciens pilotes ?

Dans le but de rendre plus difficile pour la Chine d’attirer plus de pilotes, le ministère de la Défense a déclaré que des efforts étaient en cours pour renforcer la législation sur la sécurité et les contrats de travail.

“Nous prenons des mesures décisives pour arrêter les programmes de recrutement chinois qui tentent de recruter des pilotes en service et d’anciens pilotes des forces armées britanniques pour former le personnel de l’Armée populaire de libération en République populaire de Chine”, a déclaré un porte-parole.

“Tous les membres du personnel en service et anciens sont déjà soumis à la loi sur les secrets officiels, et nous examinons l’utilisation de contrats de confidentialité et d’accords de non-divulgation dans l’ensemble de la Défense, tandis que le nouveau projet de loi sur la sécurité nationale créera des outils supplémentaires pour relever les défis de sécurité contemporains – y compris ce une.”

Lire la suite:

Le Royaume-Uni a besoin d’une plus grande armée

L’armée “terriblement en retard” et doit faire mieux pour les femmes

“Une répétition pour la guerre”

Francis Tusa, l’analyste de la défense, a qualifié les révélations de « gobsmacking ».

“Soyons honnêtes, la Chine est un ennemi”, a déclaré M. Tusa à Sky News.

“En tant que tels, nous avons des sujets britanniques qui ont décidé que leurs intérêts étaient mieux servis en apprenant à notre ennemi comment nous vaincre. C’est incroyablement effrayant.”

Les révélations sont apparues alors qu’une nouvelle législation est présentée au Parlement mardi pour renforcer la surveillance par le Royaume-Uni des individus et des entreprises qui travaillent pour des États hostiles ou des entités étrangères et tentent d’influencer la politique intérieure.

En tant qu’amendement au projet de loi sur la sécurité nationale, le programme d’enregistrement de l’influence étrangère obligera toute personne engagée par un gouvernement étranger à déclarer son activité ou à risquer des poursuites dans le cadre des efforts visant à réprimer les opérations d’espionnage et d’influence malveillante.

Le chef du MI5 a déclaré: “Le Royaume-Uni est en concurrence stratégique avec des États qui cherchent à saper notre sécurité nationale, nos institutions démocratiques et notre avantage commercial à une échelle sans précédent. Nous avons besoin de nouveaux outils et pouvoirs modernes pour nous défendre, proportionnellement mais fermement.”