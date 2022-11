Les Forces armées canadiennes ouvrent leurs portes aux résidents permanents

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont annoncé vendredi que les résidents permanents seront désormais autorisés à s’enrôler, alors que l’armée se débat avec de faibles niveaux de recrutement.

Les résidents permanents n’étaient auparavant éligibles que dans le cadre du programme d’entrée des candidats militaires étrangers qualifiés (SMFA), qui était “ouvert aux personnes… qui réduiraient les coûts de formation ou répondraient à un besoin spécial… comme un pilote formé ou un médecin”, selon le Royal United Services Institute of Nova Scotia, une association sans but lucratif de membres retraités et actifs des FAC.

Cette décision intervient également cinq ans après que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé qu’elle modifiait son “processus de recrutement obsolète” qui permettra aux résidents permanents qui vivent au Canada depuis 10 ans de postuler.

Les FAC ont sonné l’alarme en septembre face à une grave pénurie de recrues pour pourvoir des milliers de postes vacants, rencontrant environ la moitié du nombre de candidats dont elle a besoin par mois pour atteindre l’objectif d’ajouter 5 900 membres cette année.

Bien que les forces armées n’aient pas précisé si la récente décision visait à stimuler le recrutement, Christian Leuprecht, professeur au Collège militaire royal du Canada, affirme que cela a du bon sens.

“Dans le passé, la CAF avait le luxe de pouvoir se limiter aux citoyens parce qu’elle avait suffisamment de candidats. Ce n’est plus le cas”, a déclaré Leuprecht à CTVNews.ca samedi dans un courriel.

“Les FAC ont résisté à l’ouverture des rangs aux résidents permanents, car cela crée des charges et des risques supplémentaires, en termes d’habilitations de sécurité, par exemple.”

Mais recruter des non-ressortissants n’est en aucun cas quelque chose de nouveau, souligne-t-il, affirmant que de nombreux autres pays le font depuis des années.

« Des pays comme la France utilisent le service militaire comme une voie vers la citoyenneté ou une voie accélérée vers la citoyenneté, mais comme la citoyenneté canadienne est relativement facile à obtenir pour les résidents permanents, il n’est pas clair que cela offrirait une incitation majeure dans le cas canadien », a-t-il déclaré. a dit.

En mars, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a déclaré que les FAC devaient se développer si elles voulaient répondre aux demandes mondiales déclenchées par l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie.

« Le temps est essentiel dans tout ce que nous faisons alors que tant est en jeu pour le Canada et pour le monde. Nous sommes confrontés à la plus grande menace à la paix et à la stabilité internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à l’époque.

« Qu’est-ce qu’un pays comme le nôtre, un pays incroyable comme le nôtre, peut apporter à la table ?



