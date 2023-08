Les Forces armées canadiennes aideront à lutter contre les incendies de forêt en Colombie-Britannique: Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral avait reçu et approuvé la demande d’aide fédérale de la Colombie-Britannique.

Il dit dans un message sur les réseaux sociaux que le gouvernement déploie des moyens militaires.

Trudeau dit qu’il fournit également des ressources pour aider aux évacuations, à la mise en scène et à d’autres tâches logistiques, et continuera de soutenir la province au besoin.

