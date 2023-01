Les forces armées britanniques ont été « évidées et sous-financées », a admis aujourd’hui le secrétaire à la Défense.

La confession de Ben Wallace aux députés est intervenue alors que Whitehall parlait d’une augmentation de la trésorerie avant le budget de mars.

Le secrétaire à la Défense a avoué que les forces armées sont sous-financées Crédit : Simon Jones

Le ministre de la Défense James Heappey attend des fonds pour la “recapitalisation” de l’armée Crédit : Alamy

Le Premier ministre Rishi Sunak a souligné l’augmentation du budget du ministère de la Défense d’un “montant record” en 2021.

Bute ne serait pas attiré par de nouvelles hausses à Darlington, dans le comté de Durham, hier.

Une mise à jour de l’examen des menaces mondiales est prévue le 7 mars, le chancelier Jeremy Hunt reconnaissant la nécessité de plus d’argent pour la défense.

Les initiés du Trésor disent que le coût promis pour le réapprovisionnement en munitions, en armes, en chars et en artillerie sera respecté.

Les responsables envisagent les millions nécessaires pour annuler les réductions de troupes.

Mais M. Wallace fait pression pour un investissement plus large et plus profond dans les forces armées.

Le ministre de la Défense, James Heappey, s’attend à ce que les fonds pour la « recapitalisation » de l’armée arrivent.

Il a déclaré aux députés hier: “La chancelière et le Premier ministre comprennent cela et il y a un budget à venir.”