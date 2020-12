Des membres des forces armées britanniques et américaines se sont battus pour Call of Duty afin de collecter des fonds pour les anciens combattants.

Pour la toute première fois, des équipes de l’armée, de la marine et des forces aériennes des deux pays ont participé vendredi au Call of Duty Endowment Bowl, ce qui aide les anciens combattants à reprendre le travail.

En fin de compte, l’équipe de la Force spatiale américaine a remporté la compétition au tir à la première personne, les équipes de la RAF et de l’armée britannique arrivant respectivement deuxième et troisième.

Le caporal Kieran Girdler était capitaine de l’équipe de l’armée britannique, à la suite du résultat, il a déclaré à la BBC: « Nous sommes arrivés troisième avec une finition mordante, avec seulement quatre points, nous sommes un peu éviscérés, mais je peux dire pour tous les gars que nous avons eu une super expérience.

Des représentants de la Royal Navy, du US Marine Corps, ainsi que de son armée, de ses forces aériennes et de sa marine ont également participé.

Les huit équipes étaient dirigées par un streamer Call of Duty populaire, ainsi que des membres des forces armées, alors qu’ils se battaient contre le dernier opus de la franchise – Call of Duty: Black Ops Cold War.

Après le résultat de vendredi, l’équipe dédiée aux e-sports de la RAF a écrit: «Deuxième place dans # Codebowl2020. Résultat incroyable et à la fin, cela s’est soldé par un bris d’égalité où les deux équipes étaient sur le même score, mais le tour le plus dominant l’a remporté pour Space Force.

« La deuxième place dans ce tournoi n’est pas une mince affaire. »

Le concours a été mis en place pour faire connaître l’organisme de bienfaisance, qui espère remettre 100000 anciens combattants au travail d’ici 2024.

Jusqu’à présent, il a financé le placement de plus de 77 000 anciens combattants dans des emplois de haute qualité, en travaillant avec des organismes de bienfaisance des deux pays.

Les deux pays participant au Call of Duty Endowment Bowl jouaient à Cold War, le dernier épisode de la franchise de tir à la première personne.

Au Royaume-Uni, il a travaillé avec Walking with the Wounded et la RFEA (The Forces Employment Charity, anciennement connue sous le nom de Regular Forces Employment Association).

Le major Tim Elliott, l’officier de l’armée britannique chargé des sports électroniques, a déclaré à la BBC avant le tournoi de vendredi: « Cela permet aux soldats de communiquer avec leurs camarades et de ne pas être seuls, en particulier à Noël s’ils vont s’isoler s’il y a verrouillage ou restrictions

Il a ajouté que les équipes de streaming ont aidé l’armée à « se connecter avec le grand public et à montrer que nous sommes humains ».