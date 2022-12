Les forces américaines surveillent le ciel du Moyen-Orient à la base du Qatar pendant la Coupe du monde

AL-UDEID AIR BASE, Qatar (AP) – Alors que les fans de la Coupe du monde envahissent les stades à travers le Qatar, environ 8 000 soldats américains stationnés à proximité surveillent l’espace aérien du Moyen-Orient tumultueux depuis une base majeure gérée par cette nation riche en énergie.

Construite sur une étendue plate de désert à environ 30 kilomètres au sud-ouest de la capitale qatarie Doha, la base aérienne d’Al-Udeid était autrefois considérée comme si sensible que les officiers militaires américains l’ont identifiée comme n’étant que quelque part “en Asie du sud-ouest”.

Aujourd’hui, la plaque tournante tentaculaire est le joyau stratégique du Qatar, mettant en valeur le partenariat de sécurité étroit entre l’émirat arabe du Golfe et les États-Unis, qui considèrent désormais Doha comme un allié majeur non membre de l’OTAN.

Au plus fort des guerres américaines en Afghanistan, en Irak et en Syrie, plus de 10 000 soldats ont appelé la base et d’autres sites au Qatar. Ce nombre a chuté d’un cinquième depuis que l’administration Biden a commencé à retirer certaines forces du Moyen-Orient en vue des soi-disant compétitions des grandes puissances qui se profilent avec la Chine et la Russie.

Mais les Qataris ont continué à injecter de l’argent dans la base – plus de 8 milliards de dollars depuis 2003. Lors d’une visite vendredi, les journalistes de l’Associated Press ont vu une nouvelle caserne et une salle à manger alors que les aviateurs discutaient d’autres améliorations en cours de route. Et les aviateurs ont déclaré que la création d’un nouveau groupe de travail axé sur les drones et d’autres technologies de champ de bataille standard à Al-Udeid montre que Washington est là pour rester, malgré les craintes du contraire.

“Il y a un engagement énorme de l’US Air Force dans cette région”, a déclaré le lieutenant-colonel de l’US Air Force Erin Brilla à l’AP. “Nous restons comme une capacité durable.”

La naissance et la croissance d’Al-Udeid reflètent les « guerres éternelles » qui ont suivi les attentats du 11 septembre à New York et à Washington par al-Qaïda. Alors que l’Arabie saoudite demandait aux forces américaines de quitter le royaume, le Qatar a proposé Al-Udeid, construit pour un coût initial estimé à 1 milliard de dollars.

Al-Udeid est rapidement devenu le quartier général avancé du commandement central de l’armée américaine. Son centre d’opérations aériennes combinées supervise les missions de combat, les vols de surveillance et les drones à travers le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie.

Alors que les « guerres éternelles » se sont terminées, les conflits font toujours rage dans la région. Alors que les tensions avec l’Iran sont vives, les États-Unis et leurs alliés cherchent des moyens de contrer les drones à bas prix employés dans la région par Téhéran et ses milices alliées, comme les rebelles houthis du Yémen.

La nouvelle Force opérationnelle 99 de l’armée de l’air, nouvellement stationnée à Al-Udeid, se concentre sur les contrer – ou sur l’imposition des mêmes “dilemmes” aux milices qu’ils font aux États-Unis lorsqu’ils forcent leurs alliés à tirer un “missile de 1 million de dollars contre un missile de 1 000 dollars”. drone », a déclaré Brilla.

C’est un exemple concret. L’armée saoudienne a repoussé la plupart des barrages des Houthis avec son système de missiles sol-air Patriot de fabrication américaine, tirant généralement deux missiles sur une cible entrante. Cela est devenu coûteux et inefficace, car chaque missile Patriot coûte plus de 3 millions de dollars et l’approvisionnement du royaume s’épuise.

La Task Force 99 suit une force similaire dans la 5e flotte de la marine américaine, qui envoie des drones dans les eaux du Moyen-Orient. Comme la marine, l’armée de l’air veut se concentrer sur une technologie prête à l’emploi largement disponible qu’elle pourrait partager avec les nations alliées et ne pas s’inquiéter de perdre, contrairement aux drones MQ-9 Reaper de 32 millions de dollars qui ont quitté Al-Udeid. autrefois.

Pour le Qatar, l’hébergement de la base offre une protection dans une région fracturée, lui permettant de défier ses voisins. Il y a à peine deux ans, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et Bahreïn ont lancé un boycott du Qatar, coupant les liens commerciaux et touristiques. L’Iran, qui partage un immense gisement de gaz naturel avec le Qatar, se trouve juste de l’autre côté des eaux du golfe Persique.

En tant que plaque tournante partagée pour la Qatari Emiri Air Force, la UK Royal Air Force et le Central Command, la base dispose de parkings de transporteurs C-17 et de longues pistes pour accueillir les bombardiers les plus lourds décollant dans la chaleur du désert pouvant atteindre 50 C. (122 F) en été. Cela peut ressembler à une bulle autonome, mais avec un Burger King, un Pizza Hut et une salle de sport.

Même ainsi, la fièvre de la Coupe du monde s’infiltre dans la base – une rare dose du monde extérieur pour les troupes américaines généralement plus engagées dans des guerres lointaines que les détournements du Qatar. Des panneaux en arabe font la promotion de la Coupe du monde. Les troupes américaines ont déclaré qu’elles se rendaient souvent dans les huit stades de Doha et des environs pour encourager l’équipe nationale des États-Unis lorsqu’elles en avaient le temps, un membre du service ayant même acquis une réputation de fanatique de la Coupe du monde après avoir assisté à sept matches.

“Je suis très excité de nous voir concourir et de mettre leur cœur et leur âme sur le terrain, tout comme nos aviateurs ici qui mettent leur cœur et leur âme dans la mission”, a déclaré le capitaine de l’US Air Force Kayshel Trudell, qui a vu les États-Unis a battu l’Iran 1-0 plus tôt cette semaine au stade, où des membres de l’Air Force Band ont chanté des reprises acoustiques.

Elle a également déclaré qu’elle serait parée de rouge, blanc et bleu, encourageant les États-Unis lors de leur match contre les Pays-Bas samedi – la chance du pays d’atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 2002.

Le FOX Sports Bar d’Al-Udeid, le point d’eau principal de la base, diffuse le tournoi, permettant aux troupes passionnées de football de suivre les matchs. La FIFA a autorisé le réseau des forces américaines du ministère de la Défense à diffuser les matchs.

“C’est une période passionnante d’être ici au Qatar avec la Coupe du monde qui approche”, a déclaré Brilla, ajoutant que “presque toutes les télévisions” du centre de commandement diffusent les matchs. Elle s’arrêta, réfléchissant apparemment sur les nombreux écrans traçant le ciel. “Pas ceux qui surveillent l’image aérienne, mais les autres.”

