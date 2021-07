Des sources locales, citées par l’agence de presse d’État syrienne SANA, ont noté « mouvements inhabituels des forces d’occupation » après l’explosion, mais les détails étaient rares car la zone est contrôlée par les soi-disant Forces démocratiques syriennes. Un responsable américain de la défense a confirmé l’attaque à Reuters, mais a déclaré que l’incendie avait été « indirect » et n’a apparemment fait ni victime ni dégât.

Il s’agit de la dernière d’une série d’attaques contre les forces américaines en Syrie. Le 28 juin, une base américaine près du champ pétrolier d’Omar à Deir Ez-Zor a été touchée par des tirs de mortier, et au cours de la semaine dernière, plusieurs tentatives d’attaques de drones auraient été déjouées par les FDS. Les forces américaines s’échauffent également de l’autre côté de la frontière irakienne, avec plus d’une douzaine de roquettes frappant une base aérienne irakienne accueillant des forces américaines cette semaine seulement, blessant au moins deux soldats américains.

On estime qu’il y a actuellement au moins 900 soldats américains en Syrie, à la fois dans l’enclave sud d’At Tanf et dans le nord-est, où ils se trouvent. « sécuriser » les puits de pétrole et aider les SDF dominés par les Kurdes à mettre en place un gouvernement indépendant de facto. Leur présence viole le droit international et le gouvernement de Damas s’y oppose, mais Washington insiste sur le fait qu’ils sont là pour combattre le groupe terroriste État islamique (EI, anciennement ISIS) dans le cadre d’une coalition internationale.

Les États-Unis restent déterminés à maintenir cette « présence militaire limitée » dans le nord-est de la Syrie – « à des fins exclusives » de vaincre l’EI et « stabilisation » zones libérées, a déclaré le mois dernier le secrétaire d’État adjoint par intérim aux Affaires du Proche-Orient, Joey Hood.

