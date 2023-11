Les forces américaines sous le feu des tirs au Moyen-Orient alors que l’Amérique est au bord du gouffre

Par Phil Stewart, Idrees Ali et Ahmed Rasheed

WASHINGTON/BAGDAD (Reuters) – Un drone défectueux en Irak a peut-être contribué à empêcher l’Amérique de s’enfoncer davantage dans un conflit qui s’étend au Moyen-Orient.

Le drone, qui a été lancé sur la base aérienne d’Erbil par une milice soutenue par l’Iran avant le lever du soleil le 26 octobre, a pénétré les défenses aériennes américaines et s’est écrasé sur le deuxième étage de la caserne abritant les troupes américaines vers 5 heures du matin, selon deux responsables américains. familier avec le sujet.

Mais l’engin chargé d’explosifs n’a pas explosé et finalement, un seul militaire a subi une commotion cérébrale suite à l’impact, ont indiqué les responsables, qui ont demandé à rester anonymes pour parler librement de l’attaque. Les États-Unis ont eu de la chance, ont-ils ajouté, car le drone aurait pu provoquer un carnage s’il avait explosé.

L’incident fait partie d’au moins 40 attaques distinctes de drones et de roquettes lancées contre les forces américaines par des milices soutenues par l’Iran en Irak et en Syrie au cours des trois dernières semaines en réponse au soutien américain à Israël dans la guerre à Gaza, selon les données du Pentagone et les deux responsables américains.

Le bombardement n’a pour l’instant fait que quelques dizaines de blessés légers, la plupart des roquettes et des drones d’attaque à sens unique ayant été interceptés par la défense aérienne américaine en Irak et en Syrie, où sont basés au total 3 400 soldats américains.

David Schenker, ancien secrétaire d’État adjoint américain au groupe de réflexion du Washington Institute for Near East Policy, a averti que même si ni l’Iran et ses groupes alliés ni les États-Unis ne semblaient vouloir une confrontation directe, les risques augmentaient. La possibilité d’une frappe majeure entraînant l’Amérique dans un conflit est « une préoccupation très réaliste », a-t-il déclaré.

“Je pense qu’ils calibrent leurs attaques pour harceler plutôt que tuer en masse les troupes américaines”, a-t-il déclaré à propos des milices irakiennes et syriennes. “Mais ils peuvent faire bien plus.”

On ne sait pas exactement comment le président Joe Biden réagirait à une attaque majeure qui tuerait un grand nombre d’Américains. En difficulté dans les sondages d’opinion avant l’élection présidentielle de l’année prochaine, Biden a jusqu’à présent cherché à limiter le rôle des États-Unis dans le conflit à assurer une aide militaire à Israël.

La guerre a éclaté lorsque des hommes armés du Hamas – le groupe militant financé par l’Iran qui dirige l’enclave palestinienne de Gaza – ont fait irruption dans le sud d’Israël le 7 octobre, tuant 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et prenant plus de 240 otages. Depuis lors, Israël a bombardé sans relâche le territoire côtier, tuant plus de 10 000 personnes, dont de nombreux enfants.

L’Iran affirme qu’il n’a joué aucun rôle dans le raid du Hamas contre Israël le 7 octobre, bien qu’il ait salué l’attaque.

Dimanche, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu en Irak – où ont eu lieu la plupart des attaques contre les forces américaines – pour pousser le Premier ministre irakien Mohammed Shia Al-Sudani à sévir contre les milices qui y opèrent et à éviter toute escalade.

Pourtant, Soudani n’a pas eu beaucoup de chance de persuader les milices de cesser leur assaut, ou de convaincre leurs bailleurs de fonds en Iran de les maîtriser, selon cinq hauts législateurs de la coalition gouvernementale soudanaise, un conseiller à la sécurité du Premier ministre et un commandant de milice.

Le Premier ministre et une dizaine de hauts responsables de son gouvernement ont rencontré les commandants d’une douzaine de milices à Bagdad le 23 octobre pour faire pression sur ces groupes afin qu’ils mettent un terme à leurs attaques contre les forces américaines, ont déclaré les sept personnes, présentes ou non. informé de la réunion.

Cependant, cet appel est tombé dans l’oreille d’un sourd, la plupart des commandants s’étant engagés à poursuivre leur assaut jusqu’à ce que les forces israéliennes mettent fin à leur siège et à leurs bombardements de la bande de Gaza, ont-ils ajouté.

“Personne – ni le Premier ministre ni personne d’autre – ne peut s’opposer à notre devoir religieux”, a déclaré Ali Turki, député chiite de la coalition gouvernementale et commandant de la puissante milice Asaib Ahl al-Haq, soutenue par l’Iran. .

Arif al-Hamami, un autre député chiite, a déclaré que les perspectives diplomatiques semblaient sombres : « Je ne pense pas que le Premier ministre ait le pouvoir d’arrêter les attaques tant qu’Israël commet des atrocités à Gaza avec l’aide américaine. »

Les gouvernements irakien et iranien n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les attaques des milices et le risque d’escalade.

APPEL DU LEADER IRAK À L’IRAN

Le Premier ministre irakien a un contrôle limité sur les milices, dont il avait besoin du soutien il y a un an pour conquérir le pouvoir et former désormais un bloc puissant au sein de sa coalition gouvernementale. Les groupes militants, qui ont proliféré en Irak à la suite de l’invasion américaine en 2003 qui a renversé Saddam Hussein et son gouvernement sunnite, sont formés et financés par le pouvoir chiite iranien.

Pour Soudani, il s’agit d’une affaire de navette diplomatique.

Quelques heures après avoir rencontré Blinken dimanche, le Premier ministre s’est rendu à Téhéran pour appeler directement le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, et d’autres responsables iraniens à l’aide, selon un haut responsable politique irakien proche du Premier ministre qui a été informé de la visite.

Soudani a demandé aux responsables iraniens de faire pression sur les milices pour qu’elles cessent leurs attaques contre les forces américaines en Irak, craignant que son pays, politiquement et économiquement instable, ne puisse se permettre une escalade qui verrait les Américains riposter contre les militants, a déclaré l’homme politique.

Les responsables lui ont dit que les milices en Irak prenaient leurs propres décisions et que Téhéran n’interviendrait pas dans la situation là-bas, a ajouté l’homme politique.

L’Iran a dénoncé l’attaque israélienne en représailles contre Gaza comme un génocide et a averti que si elle n’était pas stoppée, les États-Unis ne seraient pas « épargnés par cet incendie ». Parallèlement, le mouvement Hezbollah soutenu par Téhéran au Liban – un groupe qui, selon des sources, aurait acquis de puissants missiles anti-navires russes – a averti Washington qu’il paierait un lourd tribut dans une guerre régionale.

« SE RIRE DE NOUS À TÉHÉRAN »

Biden est confronté à ses propres dilemmes alors qu’il reçoit un flux constant d’informations sur les hostilités dans la région. Parmi les attaques menées en dehors de l’Irak et de la Syrie ces dernières semaines, les combattants Houthis alignés sur l’Iran ont lancé 15 drones et quatre missiles de croisière au large des côtes du Yémen qui ont été abattus par un destroyer de la marine américaine avec un équipage de plusieurs centaines de marins, selon des responsables militaires américains.

La crise actuelle a éclaté après des années de retrait constant des moyens militaires américains du Moyen-Orient, y compris de la défense aérienne, alors que Washington cherche à se concentrer sur l’invasion russe en Ukraine et sur les tensions croissantes avec la Chine. Ce recentrage s’est accéléré après le retrait complet de Biden d’Afghanistan et la prise de pouvoir par les talibans il y a deux ans.

La réponse de Biden a été prudente jusqu’à présent ; il a ordonné le mois dernier des frappes nocturnes contre deux installations de stockage d’armes liées à l’Iran en Syrie alors qu’elles étaient inoccupées, mais n’a ordonné aucune frappe en Irak. Mercredi, Biden a lancé une frappe similaire en Syrie et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a mis en garde : « Nous exhortons à éviter toute escalade ».

Biden a mis en garde les groupes soutenus par l’Iran dans la région, y compris le grand mouvement Hezbollah au Liban, contre l’extension du conflit, mais lui et d’autres responsables ont refusé d’être explicites sur ce qu’ils feraient en réponse.

Les États-Unis espèrent qu’une démonstration de force militaire dissuadera toute attaque sérieuse et ont déployé deux groupes d’attaque sur porte-avions et ont même pris la rare mesure ce week-end d’annoncer qu’un sous-marin de classe Ohio s’était déplacé dans la région.

Au-delà de l’envoi de défenses aériennes comme le système Patriot et un système à haute altitude, l’armée américaine prend également des mesures supplémentaires pour protéger ses dizaines de milliers de soldats dans la région, selon des responsables.

Les mesures comprennent le renforcement de la sécurité dans les bases militaires américaines de la région en augmentant les patrouilles, en restreignant l’accès et en renforçant la collecte de renseignements, ont-ils indiqué.

La réponse à la crise de Biden, un démocrate, n’a pas été assez ferme pour nombre de ses critiques, y compris les républicains du Congrès.

“Ils se moquent de nous à Téhéran”, a déclaré le sénateur républicain Tom Cotton, membre de la commission sénatoriale des forces armées. “L’Iran continuera de cibler les Américains jusqu’à ce que le président Biden décide sérieusement d’imposer des coûts élevés à l’Iran.”

Lors d’une audition avec Austin le 31 octobre, le sénateur républicain Lindsey Graham a demandé à plusieurs reprises si la mort de militaires américains déclencherait une réponse directe contre l’Iran. Austin s’y est opposé, disant seulement que l’Iran devrait être tenu « responsable ».

“J’aimerais que vous soyez plus clair, car si l’un de ces soldats est tué…” dit Graham, s’arrêtant pour donner effet.

Pour certains, les récentes attaques contre les troupes américaines ravivent des souvenirs douloureux de l’énorme camion piégé à Beyrouth qui a détruit une caserne des Marines, tuant 241 militaires américains, il y a 40 ans le mois dernier. Les États-Unis tiennent le Hezbollah pour responsable de l’attentat suicide, même si le groupe a nié toute implication.

David Madaras était un Marine de 22 ans lorsque la vague de commotion cérébrale l’a frappé suite à l’explosion de 1983. Alors qu’il se souvient avoir fouillé les décombres où certains de ses amis étaient enterrés, il voit des parallèles modernes qui le mettent mal à l’aise.

“Nous avons eu des attaques à la roquette et au mortier avant d’être touchés par la grosse bombe”, a-t-il déclaré. “Est-ce que l’histoire se répète ?”

(Reportage de Phil Stewart et Idrees Ali à Washington et Ahmed Rasheed à Bagdad ; reportages supplémentaires d’Amina Ismail et Parisa Hafezi ; édité par Michael Georgy et Pravin Char)