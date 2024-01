Les forces américaines ont récupéré des ogives iraniennes lors d’une mission Navy SEAL qui a mal tourné

Cet épisode a mis en évidence un défi persistant auquel sont confrontés l’administration Biden et ses partenaires internationaux alors qu’ils s’engagent à tenir les Houthis du Yémen – et le principal soutien du groupe militant, l’Iran – pour responsables d’une forte augmentation des attaques qui ont considérablement perturbé la navigation commerciale dans la région. Les forces américaines et britanniques ont frappé des dizaines de cibles Houthis au Yémen la semaine dernière, dans l’espoir de décourager de nouvelles attaques, mais le Pentagone a reconnu par la suite que le groupe resterait probablement une menace.

L’interception de navires suspects ou contradictoires, connue sous le nom de visite, d’arraisonnement, de perquisition et de saisie, ou VBSS, fait partie des missions les plus difficiles et les plus dangereuses entreprises par des troupes hautement entraînées. De telles opérations impliquent généralement de s’approcher du navire suspect dans des bateaux plus petits et d’utiliser des échelles et des outils d’escalade pour monter à bord, ce qui peut être compliqué par des vagues violentes et des membres d’équipage hostiles. Les forces américaines s’associent régulièrement aux armées d’autres pays pour lutter contre la piraterie et la contrebande d’armes dans la région.