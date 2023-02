Les forces américaines interceptent des milliers de fusils d’assaut, de munitions et de missiles antichars en provenance d’Iran

Les États-Unis ont saisi des milliers de fusils et près de deux douzaines de missiles antichars en provenance d’Iran et transportés via des routes maritimes.

Le Commandement central américain (CENTCOM) a rapporté mardi que les responsables du CENTCOM – en coopération avec des partenaires navals internationaux – ont intercepté avec succès le transport de plus de 3 000 fusils de l’Iran au Yémen.

Outre les fusils, les autorités ont récupéré près de 600 000 cartouches et 23 missiles guidés antichars.

L’interdiction du 15 janvier a eu lieu dans le golfe d’Oman, où CENTCOM et ses partenaires navals ont saisi la cargaison du navire.

La zone dans laquelle la contrebande d’armes illégales a été découverte a été une route historique pour le trafic.

Un navire de guerre français a arrêté un navire de contrebande présumé au large des côtes yéménites le 15 janvier, envoyant des opérateurs des forces spéciales françaises monter à bord et fouiller le navire.

Les soldats ont trouvé plus de 3 000 fusils d’assaut, 500 000 cartouches et 20 missiles guidés antichars, selon le Wall Street Journal. Les marines américaine, française et britannique ont coordonné un effort pour bloquer les opérations de contrebande de l’Iran dans la région.

L’Iran a cherché à approvisionner les rebelles houthis au Yémen avec une aide létale pendant des mois, alors même que la guerre civile yéménite reste sous un cessez-le-feu.

