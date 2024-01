Les forces américaines frappent des sites houthis au Yémen alors que Biden affirme que l’action alliée n’a pas encore arrêté les attaques de navires

WASHINGTON (AP) — Les forces américaines ont mené jeudi une cinquième frappe contre des sites militaires rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen alors que le président Joe Biden a reconnu que les bombardements américains et britanniques n’a pas encore arrêté les attaques des militants contre les navires dans la mer Rouge, qui ont perturbé le transport maritime mondial.

Les dernières frappes ont détruit deux missiles antinavires Houthis qui « étaient dirigés vers le sud de la mer Rouge et prêts à être lancés », a déclaré le commandement central américain dans un communiqué publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Ils ont été menés par des avions de combat F/A-18 de la Marine, a indiqué le Pentagone.

Biden a déclaré que les États-Unis poursuivraient leurs frappes, même si jusqu’à présent, ils n’ont pas empêché les Houthis de continuer à harceler les navires commerciaux et militaires.

« Quand vous dites travailler, est-ce qu’ils arrêtent les Houthis, non. Vont-ils continuer, oui », a déclaré Biden lors d’un échange avec des journalistes avant de quitter la Maison Blanche pour un discours de politique intérieure en Caroline du Nord.

Les commentaires de Biden font suite à une autre série de frappes importantes mercredi soir, lorsque l’armée américaine a tiré une autre vague de frappes de missiles de lancement de navires et de sous-marins contre 14 pays. Sites contrôlés par les Houthis. Les frappes ont été lancées depuis la mer Rouge et ont touché 14 missiles que le commandement considérait également comme une menace imminente.

Son administration a également réinscrit les Houthis sur sa liste de terroristes mondiaux spécialement désignés. Les sanctions qui accompagnent cette désignation officielle visent à couper les groupes extrémistes violents de leurs sources de financement, tout en permettant également à l’aide humanitaire vitale de continuer à affluer vers les Yéménites pauvres.

Malgré les sanctions et les frappes militaires, dont une opération à grande échelle menés par des navires de guerre et des avions de guerre américains et britanniques qui ont touché plus de 60 cibles à travers le Yémen, les Houthis continuent de harceler les navires commerciaux et militaires. Les États-Unis ont fermement averti l’Iran de cesser de fournir des armes aux Houthis.

« Nous n’avons jamais dit que les Houthis s’arrêteraient immédiatement », a déclaré la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, lors d’un point de presse, lorsqu’on lui a demandé pourquoi les frappes n’avaient pas semblé arrêter les Houthis. Depuis que l’opération conjointe américano-britannique a débuté vendredi dernier, touchant 28 sites et plus de 60 cibles lors de cette première série, les attaques des Houthis ont été « de moindre ampleur », a déclaré Singh.

Depuis des mois, les Houthis revendiquent des attaques contre des navires dans la mer Rouge qui, selon eux, sont soit liés à Israël, soit se dirigeant vers des ports israéliens. Ils affirment que leurs attaques visent à mettre fin à l’offensive aérienne et terrestre israélienne dans la bande de Gaza, déclenchée par le groupe militant palestinien Hamas. Attaque du 7 octobre dans le sud d’Israël. Mais les liens avec les navires ciblés par les attaques rebelles sont devenus de plus en plus ténus à mesure que les attaques se poursuivent.

Les attaques ont également soulevé la question de savoir si le conflit entre Israël et le Hamas ne s’est déjà étendu à une guerre régionale plus large.

« Nous ne cherchons pas la guerre, nous ne pensons pas que nous sommes en guerre. Nous ne voulons pas voir une guerre régionale », a déclaré Singh.

L’armée britannique met en garde contre une nouvelle attaque potentielle contre des navires à quelque 160 kilomètres (100 miles) au large des côtes du Yémen, dans le golfe d’Aden. L’Organisation britannique du commerce maritime, qui émet des avertissements concernant le transport maritime à travers le Moyen-Orient, n’a pas immédiatement donné de précisions.

Par ailleurs, les États-Unis et leurs alliés ont lancé l’opération Prosperity Guardian pour protéger le trafic maritime, et actuellement des navires de guerre des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni patrouillent dans la zone.

“Ces frappes se poursuivront aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré jeudi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, ajoutant : “Je ne vais pas télégraphier des coups d’une manière ou d’une autre.”

Les rédacteurs d’Associated Press Jon Gambrell ont contribué à Jérusalem et Tara Copp, Lolita C. Baldor et Sagar Meghani ont contribué à ce rapport.