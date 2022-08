Les forces américaines et sud-coréennes organisent leurs premiers exercices de tir réel depuis la formation de la nouvelle unité

L’exercice, basé sur une contre-attaque contre les forces d’invasion, intervient après que les présidents américain et sud-coréen se sont engagés à intensifier la coopération militaire à la suite d’une réunion au sommet en mai à Séoul, et après que la Corée du Nord a effectué 18 tests de missiles cette année, contre seulement quatre tests en 2020, et huit en 2021.

CNN était l’une des deux organisations médiatiques occidentales invitées à regarder la formation.

“Il n’y a pas d’alliance plus forte au monde que l’alliance US-ROK (République de Corée)”, a déclaré à CNN le colonel Brandon Anderson de la 2e division d’infanterie de l’armée américaine et commandant adjoint de la RUCD, la division combinée des États-Unis de la République de Corée.

“Plus la menace est grande, plus l’alliance est grande, ou plus la menace est grande, plus l’alliance est grande”, a déclaré Anderson, avant que les chars et l’artillerie américains et sud-coréens ne bombardent des cibles simulant des troupes, des blindés et des positions ennemies au Rodriguez Live Fire Complex, niché dans les montagnes au nord de Séoul.