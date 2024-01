Les forces américaines et britanniques mènent des frappes à grande échelle contre les Houthis au Yémen

« Notre objectif reste de désamorcer les tensions et de restaurer la stabilité en mer Rouge », indique le communiqué, « mais réitérons notre avertissement aux dirigeants houthis : nous n’hésiterons pas à défendre des vies et la libre circulation du commerce dans l’un des pays les plus touchés. les voies navigables les plus critiques du monde face à des menaces constantes.

L’armée américaine a estimé que les frappes avaient eu de « bons impacts » sur les huit sites et a détruit les missiles, les drones et les installations de stockage d’armes ciblées, a déclaré le responsable.

Cependant, le responsable a reconnu que les attaques des Houthis pourraient se poursuivre. Même si les États-Unis estiment que les récentes frappes ont « supprimé une capacité significative des Houthis, cela ne signifie pas qu’ils n’ont plus de capacité », a déclaré le responsable.

C’est la deuxième fois que les forces américaines et britanniques mènent des frappes aériennes et de missiles conjointes contre les Houthis au Yémen depuis que le groupe a commencé à attaquer les transports maritimes internationaux en novembre. Les deux armées, avec le soutien de l’Australie, des Pays-Bas, du Canada et de Bahreïn, ont lancé des frappes pour la première fois le 11 janvier, après que les Houthis ont ignoré des semaines d’avertissements de Washington et de ses alliés pour mettre fin aux attaques. Cette frappe visait les radars de surveillance côtière et aérienne des Houthis, ainsi que les installations de stockage.

Depuis le 11 janvier, l’armée américaine a lancé plusieurs séries de frappes à plus petite échelle contre la « menace imminente » des sites de missiles anti-navires Houthis qui se préparaient à tirer contre les navires internationaux la semaine dernière, selon le Pentagone. Mais ces frappes n’ont pas réussi à dissuader les militants de continuer à attaquer les navires commerciaux transitant par la mer Rouge et le golfe d’Aden.

Depuis le 19 novembre, les rebelles Houthis ont lancé des attaques contre au moins 33 navires commerciaux en utilisant diverses armes, notamment des missiles de croisière et balistiques, des drones et des roquettes, selon un haut responsable du ministère de la Défense. La menace qui pèse sur le transport maritime sur l’une des artères commerciales les plus vitales du monde a eu un impact significatif sur l’économie mondiale, conduisant plus de 14 compagnies maritimes à suspendre leurs opérations sur la mer Rouge.

Les Houthis ont commencé ces derniers jours à cibler directement les navires commerciaux et les navires de guerre américains, notamment lors d’une attaque le 14 janvier contre le destroyer USS Laboon, a déclaré le haut responsable du ministère de la Défense.

Les frappes de lundi ont été lancées depuis des avions à réaction, des navires de guerre et des sous-marins, et comprenaient des missiles Tomahawk, des chasseurs F/A-18 Super Hornet de la marine américaine et des avions des forces armées britanniques, selon le premier haut responsable militaire.

Le président Joe Biden et ses principaux collaborateurs ont déclaré à plusieurs reprises que les frappes contre les cibles des Houthis n’empêcheraient pas les militants soutenus par l’Iran de menacer les navires commerciaux au Moyen-Orient.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé la semaine dernière si les frappes aériennes fonctionnaient, Biden a répondu : « Eh bien, quand vous dites « fonctionnent », est-ce qu’ils arrêtent les Houthis ? Non. Vont-ils continuer ? Oui.”

Les responsables de l’administration affirment qu’il faudra peut-être des semaines, voire des mois, pour exercer la pression militaire, économique et diplomatique nécessaire pour forcer les Houthis à changer de cap.

La fin de la guerre entre Israël et le Hamas, ou au moins un ralentissement des combats, pourrait affaiblir les arguments des Houthis selon lesquels ils mettent en danger le transport maritime mondial dans les eaux régionales.