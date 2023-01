Les forces américaines capturent un recruteur mondial de l’Etat islamique lors d’un assaut par hélicoptère en Syrie

Les forces américaines et de la coalition ont mené jeudi un assaut par hélicoptère sur un bastion de l’Etat islamique en Syrie, capturant un extrémiste impliqué dans le recrutement mondial pour l’organisation terroriste.

Le Commandement central américain (CENTCOM) a mené l’opération mercredi en partenariat avec les Forces démocratiques syriennes (SDF). L’agent de l’Etat islamique, que l’armée n’a pas nommé, a été impliqué dans la planification de plusieurs opérations de l’Etat islamique et a également servi de recruteur mondial.

“La capture de cet agent de l’Etat islamique perturbera les citoyens américains menaçants de l’organisation terroriste, nos partenaires et les civils innocents”, a déclaré le colonel Joe Buccino, porte-parole du CENTCOM.

« L’Etat islamique continue de représenter une menace pour les États-Unis et ses partenaires dans la région. Le CENTCOM maintient une présence suffisante et durable dans la région et continuera à contrer les menaces contre la sécurité régionale », a-t-il ajouté.

Les forces américaines en Syrie travaillent fréquemment aux côtés des forces des FDS pour des opérations dans le pays. Selon le CENTCOM, aucun civil n’a été tué ou blessé lors de l’assaut de mercredi, selon une première évaluation. Aucune force américaine ou alliée n’a été blessée non plus.

Un autre raid d’hélicoptères américains dans l’est de la Syrie a tué deux militants de l’Etat islamique début décembre. Les forces américaines ont également capturé six militants de l’EI lors d’une série d’opérations la semaine du 20 décembre. Le CENTCOM a identifié l’un des hommes comme étant al-Zubaydi, qu’ils ont identifié comme un officier supérieur provincial de l’EI.

Les États-Unis combattent l’EI en Syrie depuis 2015 et continuent de maintenir une présence dans le pays avec environ 900 soldats stationnés là-bas.