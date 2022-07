Les footballeuses indiennes Soumya Guguloth et Jyoti Chauhan seront jugées au Dinamo Zagreb en Croatie

La footballeuse internationale indienne Soumya Guguloth et la joueuse de niveau national Jyoti Chauhan subiront un essai de deux semaines au club de haut niveau croate ZNK Dinamo Zagreb le mois prochain.

Le duo a été invité par le club croate pour une pré-saison et des essais prolongés la première semaine d’août pendant 12 à 15 jours.

Le ZNK Dinamo Zagreb, fondé en 2016, évolue en première division croate et a terminé troisième lors des trois dernières saisons.

Soumya et Jyoti ont été choisies pour le procès par l’entraîneur adjoint du ZNK Dinamo Zagreb, Mia Medvedoski, qui a assisté à un procès organisé par “Women in Sports” du 6 au 11 juin à Kolkata.

“Soumya et Jyoti ont été invités par le club le plus célèbre de Croatie, le ZNK Dinamo Zagreb, à les rejoindre pour leur pré-saison et leur procès prolongé en vue d’une évaluation pour un éventuel contrat à plus long terme avec le club”, a déclaré ‘Women in Sports’.

Les deux joueuses faisaient partie de l’équipe de Gokulam Kerala qui a remporté la Ligue indienne des femmes 2022.

Originaire de Telangana, Soumya, qui aura 21 ans le 18 juillet, faisait partie de l’équipe indienne qui a récemment effectué une tournée en Suède. Elle a joué contre la Suède et les États-Unis.

Jyoti, 23 ans, de Dhar dans le Madhya Pradesh, n’a pas encore fait son entrée dans l’équipe indienne bien qu’elle ait été appelée pour des camps nationaux dans le passé. Elle a représenté son état dans les championnats nationaux seniors et a également fait partie du meilleur club féminin du pays, Gokulam Kerala.

“Soumya est un ailier rapide tandis que Jyoti est un attaquant puissant et un milieu de terrain offensif”, a déclaré Anuj Kichlu, qui est un joueur représentant les deux.

Récemment, les joueurs internationaux indiens Dangmei Grace et Manisha Kalyan ont rejoint les meilleurs clubs à l’étranger. Dangmei a rejoint le club ouzbek du FC Nasaf pour un séjour de six mois tandis que Manisha a signé un contrat de deux ans avec l’Apollon Ladies FC de Chypre. Les deux derniers ont joué pour Gokulam Kerala en IWL.

