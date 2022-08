Les footballeuses indiennes face à un avenir incertain après l’interdiction de la FIFA

New Delhi (AFP) – Les footballeuses indiennes sont désespérées et incertaines quant à l’avenir après qu’une interdiction de la FIFA a privé le pays d’un tournoi international majeur et laissé sa meilleure équipe dans les limbes.

L’instance dirigeante mondiale du sport a suspendu cette semaine la fédération nationale “en raison de l’influence indue de tiers” – les associations membres doivent être libres de toute ingérence juridique et politique.

La Fédération indienne de football (AIFF) est en proie à des problèmes de gouvernance.

La suspension indéfinie a eu un impact immédiat sur le football indien, hommes et femmes, du professionnel au football de base.

La Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, qui doit débuter en Inde le 11 octobre, ne se déroulera pas actuellement comme prévu. C’était censé être un premier tournoi de la FIFA dans le pays depuis 2017.

La punition a également coïncidé avec le championnat des clubs féminins de la Confédération asiatique de football en Ouzbékistan, où les vainqueurs de la ligue indienne Gokulam Kerala FC visaient un premier titre.

Ils n’ont appris la suspension de la FIFA que lorsque leur vol a atterri à Tachkent et ont été interdits de compétition.

“Nous avons travaillé dur ces deux derniers mois et toutes les joueuses se préparaient également à remporter le trophée de l’AFC”, a déclaré à India News la capitaine du club Ashalati Devi, également skipper de l’équipe nationale féminine.

“Cela reste notre rêve de remporter le titre”, a déclaré Devi, décrivant l’équipe comme “affligée par tout cela”.

Gokulam a publié une déclaration déplorant qu’il ait été empêché de jouer “sans faute de notre part”.

“Notre équipe féminine est la fierté et le joyau de nous tous et ces joueuses ont prouvé qu’elles étaient les meilleures en Inde”, a-t-il déclaré.

Lavanya Verma, qui figurait sur la liste restreinte de l’équipe de la Coupe du monde U17, a pointé du doigt l’AIFF.

“La principale raison de l’interdiction est due à une mauvaise gouvernance, mais nous, les joueurs innocents, devons souffrir”, a déclaré le joueur de 17 ans.

“C’est triste de voir que les joueurs travaillent si dur et c’est ce qu’ils obtiennent.

“J’espère toujours que la Coupe du monde aura lieu en Inde, mais si ce n’est pas le cas, ce sera un coup dur pour tout le monde.”

– “Il reste beaucoup à faire” –

Les footballeuses indiennes ont défié peu d’investissements pour percer, mais elles n’ont acquis qu’une reconnaissance discrète dans un pays mieux connu pour son obsession frénétique du cricket.

L’équipe nationale est classée 58e au classement mondial féminin – les hommes sont 104e – et Gokulam est devenue l’année dernière la première équipe féminine indienne à se qualifier pour une compétition de clubs de l’AFC.

L’arbitre national Rachana Kamani a déclaré que la suspension de la FIFA mettrait en péril l’avenir radieux du sport dans le pays et le rendrait moins attrayant pour les talents en herbe.

“Au cours des dernières années, nous avons assisté à une augmentation du football féminin, mais cette augmentation ne pourrait se produire que si nous jouons du football de haut niveau de manière constante”, a déclaré à l’AFP la jeune femme de 23 ans.

“Avec l’interdiction, les activités pourraient diminuer et la volonté de jouer chez les femmes pourrait diminuer car elles ne verront pas d’avenir dans le jeu.”

Les problèmes de l’AIFF ont vu l’ancien chef Praful Patel rester en fonction au-delà de son mandat sans nouvelles élections.

La Cour suprême a déclaré sa présidence invalide et a nommé des administrateurs pour organiser de nouvelles élections, qui se tiendront le 28 août.

La suspension de la FIFA restera en place jusqu’à ce que l’AIFF reprenne le contrôle total de ses affaires quotidiennes.

Le football féminin en Inde était déjà aux prises avec un manque de ressources et l’interdiction augmentera les pressions financières, a déclaré Jamshed Chenoy, qui dirige le Sharpshooters FC dans la ville d’Ahmedabad.

“Le niveau de soutien au football féminin en termes de sponsors va en prendre un coup”, a-t-il déclaré à l’AFP.

« Aujourd’hui encore, les joueurs sont gênés par le manque d’installations. Il y a beaucoup à faire pour le football féminin.