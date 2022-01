Les footballeuses en Angleterre bénéficieront d’une couverture maternité dans un changement historique

La FA et la PFA n’ont pas encore dévoilé les détails des nouveaux changements de politique.

« Nous sommes heureux de confirmer qu’à la suite de ces négociations, le conseil d’administration de la FA a récemment accepté de soutenir trois changements de politique importants concernant les prestations de maternité, les blessures et les maladies et la cessation des blessures de longue durée.

« Au cours des 16 derniers mois, la PFA a travaillé avec la FA pour remédier aux disparités importantes entre les droits et obligations contractuels des joueurs masculins et féminins dans le football de clubs anglais », a déclaré Bouchier.

Dans ce que la directrice du football féminin de l’Association des footballeurs professionnels, Marie-Christine Bouchier, a décrit comme une « étape importante », les joueuses de la Super League féminine et du Championnat féminin se verront garantir pour la première fois des prestations de maternité.

Les footballeuses professionnelles en Angleterre bénéficieront d’une couverture maternité et maladie de longue durée dans le cadre d’un changement historique de leurs contrats.

