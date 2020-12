La solution est simple. Ne jouez pas.

Ne jouez pas. Les partisans de Millwall ont le droit d’exprimer leur opinion déformée selon laquelle les gens ne devraient pas se mettre à genoux pour soutenir que ma vie d’homme noir compte. Vous pouvez contrôler les abus, pas les opinions.

De la même manière, cependant, les joueurs noirs ont le droit de retirer leur travail auxdits fans.

Pourquoi devraient-ils divertir un groupe de supporters dont les railleries ont piétiné les principes des joueurs et des clubs?

Pourquoi devraient-ils tout donner pour un ensemble de fans refusant d’accepter la différence entre une affiliation politique et une expression d’humanité.

Gabriel Agbonlahor l’a superbement résumé avec un tweet dimanche après-midi.

« Si j’avais joué pour Millwall, j’aurais remis une demande de transfert juste après le match », a déclaré l’ex-attaquant d’Aston Villa.

Les organismes de football de la FA à Kick It Out à l’EFL ont exprimé leur condamnation et assez juste. Cependant, vous ne pouvez utiliser un langage dur que pendant si longtemps.