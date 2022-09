Les footballeurs indiens peuvent briller au niveau international, déclare l’ancien joueur Arun Malhotra

L’ancien joueur international et membre du comité technique nouvellement élu de la Fédération indienne de football (AIFF), Arun Malhotra, pense que l’équipe nationale indienne actuelle a la capacité de briller au niveau international – de la même manière que lui et ses coéquipiers l’ont fait. Il y a 20 ans lors de la finale de la Coupe LG 2002 contre le Vietnam.

“Le football consiste à garder ses nerfs, à rester calme et à rester concentré pour atteindre l’objectif souhaité. Nos joueurs ont la capacité et le talent pour battre le Vietnam et créer une fois de plus l’histoire », a déclaré Malhotra.

“Aujourd’hui, les joueurs indiens sont plus conscients et ont une approche professionnelle du jeu. J’espère que notre équipe jouera bien et gagnera contre le Vietnam lors du prochain match », a ajouté Malhotra, qui est devenu célèbre au Jammu-et-Cachemire.

Malhotra faisait partie de l’équipe gagnante de la LG Cup 2002 et a partagé des souvenirs de la façon dont lui et ses coéquipiers ont changé l’équation lors de la finale contre les hôtes vietnamiens à Ho Chi Minh-Ville.

“Je me sens nostalgique et fier de mes coéquipiers en racontant comment nous avons transformé une quasi-défaite en une victoire historique. En finale, nous perdions par deux buts contre le Vietnam en première mi-temps, mais notre entraîneur Stephen Constantine a dit quelques mots à la mi-temps qui ont eu un grand impact sur nos esprits.

“Les garçons, la première mi-temps appartient désormais à l’histoire. Vous avez maintenant mis toute votre énergie et votre intelligence en seconde période pour changer le cours de l’histoire », a rappelé Malhotra.

«Nous sommes revenus avec une vigueur et une stratégie renouvelées et nous nous sommes concentrés sur la victoire. Notre combinaison d’équipe, notre compréhension et nos passes ont complètement surclassé nos adversaires et nous sommes finalement sortis victorieux par une marge de 3-2. C’était la première victoire de l’Inde en 31 ans dans un tournoi de niveau asiatique », a déclaré Malhotra.

En plus de représenter l’équipe nationale, Malhotra avait également joué pour certains des meilleurs clubs comme Mahindra United, East Bengal et ONGC. Après avoir raccroché les crampons, Malhotra s’est impliqué dans le développement du football de base au Jammu-et-Cachemire et est maintenant membre du comité technique de l’AIFF.

« Je suis honoré que notre dynamique président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, m’ait accordé sa confiance en me nommant membre du comité technique. Je me sens privilégié d’avoir l’opportunité de faire partie d’un important organe décisionnel de l’AIFF », a déclaré Malhotra.

“Nous sommes attachés au développement du football au niveau local et certaines décisions ont été prises pour permettre au football indien d’avoir un plus grand impact au niveau international”, a-t-il déclaré.

Arun pense également que le succès de la prochaine Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA est essentiel pour la croissance du football féminin en Inde et a déclaré : « La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA est l’un des plus grands événements internationaux de l’histoire de notre pays. L’AIFF estime que le football est l’une des plateformes les plus puissantes pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles. Nous nous concentrons sur le développement du football féminin.

